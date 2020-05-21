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川普宣布復辦6月G7峰會 仍在大衛營
美國總統川普上月16日主持七大工業國集團（G7）領袖的視訊會議，討論共同合作打擊疫情；他20日透過推特宣布，將考慮重新安排G7領袖實體峰會，地點就在華府附近，供總統度假的大衛營。
G7領袖在疫情蔓延的3月和4月均透過視訊會議討論防疫，也討論到重啟經濟之後的相關合作。
川普在推特表示，「美國正在過渡到偉大」，其他G7成員國也都在重返日常的路上，這對大家來說都是一個好預兆，他考慮在原定安排的時間，再次舉行G7峰會。
原定今年的G7峰會是在6月10日到12日舉行，川普一度想在佛羅里達州的自家高爾夫球度假村，主辦峰會，遭外界批評藉職務自肥，最後川普改在大衛營舉辦；碰上疫情影響，白宮3月宣布取消改舉行視訊會議。
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