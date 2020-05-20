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府院都有靠山 外交政策期刊指出龐培歐地位穩固的主因
美國國務卿龐培歐最近陷入公器私用的麻煩，國會揚言要調查。不過，「外交政策」期刊列出兩大理由，認定龐培歐必然能夠化險為夷。
首先，龐培歐跟其他內閣部長一樣，都是由總統川普任命，也只有川普能令其去職。期刊指出，龐培歐善於察言觀色，川普跟北京打疫情口水戰時，龐培歐三天兩頭就稱「武漢病毒」助攻，很得川普歡心，很難想像兩人關係會惡化。
其次，彈劾也是去職的方式之一，但機率同樣渺茫。共和黨在負責彈劾審判的參院掌握多數，參院多數黨領袖麥康諾又非常喜歡龐培歐，一直慫恿他去堪薩斯州選聯邦參議員，根本不可能對龐培歐不利。
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