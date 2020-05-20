川普吞奎寧掀風波 波洛西：他病態肥胖不該吃

川普總統服用抗瘧疾藥「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine)預防感染新冠肺炎的說詞引起風波，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)認為川普「病態肥胖」(morbidly obese)，更不應該吃這個藥；白宮稱總統是取得醫師處方才用藥，但也呼籲民眾都應通過醫師許可；副總統潘斯則表示醫師沒有要他服用此藥。

川普18日主動表示，獲得白宮醫師許可，已預防性服用奎寧和鋅片約10天，起發熱議；他19日在國會山莊會晤共和黨參議員後告訴媒體，「人們必須自己做決定，我想它(羥氯奎寧)給予額外的安全感」。

川普也在內閣會議上要求衛生部長阿查爾(Alex Azar)說明奎寧能否作為抗疫藥物；阿查爾說，醫生能將任何醫療藥物都能在患者討論後，用於「標籤外(off-label)」的用途，包括尚未證明或與確認的適應症。

川普說，「以我自己來說，我用藥之後沒有其他影響，一切就和往常一樣。」但他強烈推薦民眾須向醫師諮詢後，才能考慮用藥。

儘管缺乏臨床試驗，川普宣稱奎寧可對抗新冠病毒月餘，甚至呼籲美國人服用奎寧也沒什麼損失。

川普3月底開始推銷羥氯奎寧(hydroxychloroquine)和氯奎寧(chloroquine)可能對治療新冠肺炎有效果，並稱這些藥物已問世數十年，不會對人體造成危害，不妨一試；他也提到自己可能會再問過醫師後，也服用奎寧。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)4月24日表示，奎寧「並未展現能夠安全有效的治療或預防新冠肺炎，恐怕造成心律不整，不應該在醫院外或缺乏臨床試驗的情況下服用。」

波洛西18日晚接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，對於川普忽略FDA警告表示，「他是我們的總統，我寧願他別吃未獲科學家證實的藥物；尤其他的年齡層和體態，該怎麼說呢，他們說是『病態肥胖』(morbidly obese)。」

川普19日在國會山莊會晤共和黨參議員時，拒絕回應波洛西的批評，「我不回應她，這是浪費時間」。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)19日表示，川普是在取得醫師處方下使用此藥，並非自行用藥；她也呼籲全民用藥都要通過醫師建議。

白宮醫師康萊(Sean Conley)18日在備忘錄中表示，他和總統討論奎寧的利弊，認為「潛在好處優於多於相對風險」。

潘斯的新聞秘書凱蒂·米勒(Katie Miller)確診新冠肺炎；潘斯說，「我沒有在吃奎寧，但我不排斥任何美國人尋求醫療建議」。

潘斯說，他知悉FDA同意醫師開立奎寧處方，但他說：「我的醫師並未如此建議，但我不會質疑我的醫生的建議，任何美國人都應如此。」