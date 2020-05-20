快訊

好消息！許銘春鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國佛州又有戰機墜毀 5天內第二起

川普吞奎寧掀風波 波洛西：他病態肥胖不該吃

世界日報 / 記者張文馨、編譯陳韻涵／綜合報導
眾院議長波洛西批評川普總統亂服羥氯奎寧。圖為她19日在眾院為兩位新增選的共和黨眾議員宣示就職。 路透
眾院議長波洛西批評川普總統亂服羥氯奎寧。圖為她19日在眾院為兩位新增選的共和黨眾議員宣示就職。 路透

川普總統服用抗瘧疾藥「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine)預防感染新冠肺炎的說詞引起風波，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)認為川普「病態肥胖」(morbidly obese)，更不應該吃這個藥；白宮稱總統是取得醫師處方才用藥，但也呼籲民眾都應通過醫師許可；副總統潘斯則表示醫師沒有要他服用此藥。

川普18日主動表示，獲得白宮醫師許可，已預防性服用奎寧和鋅片約10天，起發熱議；他19日在國會山莊會晤共和黨參議員後告訴媒體，「人們必須自己做決定，我想它(羥氯奎寧)給予額外的安全感」。

川普也在內閣會議上要求衛生部長阿查爾(Alex Azar)說明奎寧能否作為抗疫藥物；阿查爾說，醫生能將任何醫療藥物都能在患者討論後，用於「標籤外(off-label)」的用途，包括尚未證明或與確認的適應症。

川普說，「以我自己來說，我用藥之後沒有其他影響，一切就和往常一樣。」但他強烈推薦民眾須向醫師諮詢後，才能考慮用藥。

儘管缺乏臨床試驗，川普宣稱奎寧可對抗新冠病毒月餘，甚至呼籲美國人服用奎寧也沒什麼損失。

川普3月底開始推銷羥氯奎寧(hydroxychloroquine)和氯奎寧(chloroquine)可能對治療新冠肺炎有效果，並稱這些藥物已問世數十年，不會對人體造成危害，不妨一試；他也提到自己可能會再問過醫師後，也服用奎寧。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)4月24日表示，奎寧「並未展現能夠安全有效的治療或預防新冠肺炎，恐怕造成心律不整，不應該在醫院外或缺乏臨床試驗的情況下服用。」

波洛西18日晚接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，對於川普忽略FDA警告表示，「他是我們的總統，我寧願他別吃未獲科學家證實的藥物；尤其他的年齡層和體態，該怎麼說呢，他們說是『病態肥胖』(morbidly obese)。」

川普19日在國會山莊會晤共和黨參議員時，拒絕回應波洛西的批評，「我不回應她，這是浪費時間」。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)19日表示，川普是在取得醫師處方下使用此藥，並非自行用藥；她也呼籲全民用藥都要通過醫師建議。

白宮醫師康萊(Sean Conley)18日在備忘錄中表示，他和總統討論奎寧的利弊，認為「潛在好處優於多於相對風險」。

潘斯的新聞秘書凱蒂·米勒(Katie Miller)確診新冠肺炎；潘斯說，「我沒有在吃奎寧，但我不排斥任何美國人尋求醫療建議」。

潘斯說，他知悉FDA同意醫師開立奎寧處方，但他說：「我的醫師並未如此建議，但我不會質疑我的醫生的建議，任何美國人都應如此。」

川普總統19日在白宮開會時對媒體再次強調，他服用羥氯奎寧的藥是他「個人的決定」。 美聯社
川普總統19日在白宮開會時對媒體再次強調，他服用羥氯奎寧的藥是他「個人的決定」。 美聯社

奎寧 醫師 川普 新冠肺炎 白宮

延伸閱讀

習近平似走出疫情困境 西方專家：川普幫了忙

川普推特批世衛刺胳針：與事實不符

紐時：台積電是張「台灣牌」 川普打中美科技戰新玩法

曾為達成美中協議開心 川普：感受已不同

相關新聞

美國密州執行疫情首場死刑 死囚伏法前堅稱清白

美國密蘇里州一名行刑前仍堅稱自己清白的死囚今晚伏法，是美國因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）停滯2個半月以來首度...

幹員幫龐培歐帶外賣 自覺像是帶槍的外送員

美國國務卿龐培歐因為涉嫌公器私用遭到調查，結果反而是調查他的國務院督察長林尼克被開除。但是幫龐培歐送狗狗去美容甚至拿外賣...

川普吞奎寧掀風波 波洛西：他病態肥胖不該吃

川普總統服用抗瘧疾藥「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine)預防感染新冠肺炎的說詞引起風波，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)認為川普「病態肥胖...

紐時：台積電是張「台灣牌」 川普打中美科技戰新玩法

中美貿易戰尚未停火，科技戰又升級，5G技術角力白熱化，台積電上周宣布赴美設廠，美方隨即公布防止中國電信設備巨擘華為取得先...

FB擬將辦公室使用率降至25% 要求員工上班戴口罩

消息人士透露，社群媒體巨擘臉書（FB）將大幅降低辦公室使用率降至25%，同時安排員工輪班上班，並要求員工在7月初復工後，...

重要任務在即…美國重返月球計畫負責人請辭 業界大感意外

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）員工今天收到的內部備忘錄，距離預定從美國本土送兩名太空人上太空的任務僅剩一週時間，...

美財長：防疫封城拖太久 恐永久損害經濟

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封城措施越久，美...

曾為達成美中協議開心 川普：感受已不同

美國總統川普今天談到美中貿易協議時表示，似乎意義不再重大，和3個月前感受已經不同。他並質疑，為何中國能將疫情控制在武漢，...

川普吞奎寧惹議 白宮：須經醫師處方才能用藥

美國總統川普18日主動表示，自己正在服用羥氯奎寧（hydroxychloroquine）以預防染疫，並指這是預防性服用藥...

接近北京紅線了！紐時：川普拿台灣當美中科技戰施壓點

紐約時報19日以「美國利用台灣當作美中科技戰施壓點」為題，報導台積電赴美設廠，是川普政府對中國大陸有機會接觸台灣高科技供...

影／不吉利？新設計病床可變棺材 網友：誰敢躺

新冠肺炎疫情引發多國醫院床位短缺，以及死者家屬負擔不起棺木的問題。哥倫比亞首都波哥大一間廣告公司想出一個「兩全其美」方案...

川普：國務院職員可幫國務卿洗碗 如果他老婆兒子不在

CNN報導，美國總統川普18日說，如果國務卿龐培歐的妻子和兒子不在，政府職員可以幫龐培歐洗碗。

熱門新聞

接近北京紅線了！紐時：川普拿台灣當美中科技戰施壓點

美股道瓊挫跌390點 疫苗試驗受疑拖累尾盤下殺

譚德塞：歡迎歐盟決議案通過 WHO將繼續領導全球抗疫　

世衛權力真空淪美中政治舞台 多國領袖問誰管事：現在全球自動駕駛？

Moderna疫苗測試結果有哪些疑點？拖累道瓊回跌390點

美台同步聲明批評WHO 川普下最後通牒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。