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紐時：台積電是張「台灣牌」 川普打中美科技戰新玩法

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
紐約時報分析，美國總統川普在中美科技戰已打出新戰術：運用台灣對中國大陸施壓，直逼中方劃下的紅線。圖/路透
紐約時報分析，美國總統川普在中美科技戰已打出新戰術：運用台灣對中國大陸施壓，直逼中方劃下的紅線。圖/路透

中美貿易戰尚未停火，科技戰又升級，5G技術角力白熱化，台積電上周宣布赴美設廠，美方隨即公布防止中國電信設備巨擘華為取得先進半導體的新規定，紐約時報分析，美國總統川普在中美科技戰已打出新戰術：運用台灣對中國大陸施壓，直逼中方劃下的紅線。

華為在電信設備與智慧手機市場、甚至5G技術地位舉足輕重，美國政府視為眼中釘，近年以構成國安威脅為由多管齊下圍堵，紐約時報分析，川普政府如今打擊華為的同時，又將台積電拉近美方軌道，是可能導致美中衝突加劇的產業政策「組合拳」。

分析認為，美國商務部出口新規定實際影響仍待觀察，但上周這兩項措施釋放清晰的政治訊息：川普政府亟欲遏制大陸科技發展，並把台灣當作新的施力點，以收打科戰、台灣問題上牽制大陸的雙重效用。

紐約時報解釋，去年5月，美國商務部將華為列入出口管制「實體清單」，要求美國廠商供貨華為前取得許可證，華為失去美國供應商、又無法從大陸內部滿足半導體需求，因此倚重台積電等利用美國軟件與設備的芯片代工廠，代為生產所需芯片。

現在，川普政府試圖切斷華為的台灣供應鏈，以全面封殺華為；此舉亦帶有地緣政治味道：將兩岸科技產業分割，在大陸的傷口上進一步灑鹽。

值得注意是，台積電是芯片代工龍頭，客戶不僅包括蘋果（Apple）等，生產的芯片亦可應用在衛星、無人機等軍事領域。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師崔歐洛（Paul Triolo）表示，美方官員敦促台積電赴美設廠是擔心大陸對台影響，從中竊密或破壞台灣供應鏈。

紐約時報 台積電 川普

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