美民主黨議員：要求華府公布台積電建廠細節
美國民主黨議員19日敦促總統川普和執政團隊回答，有關台積電赴美興建120億美元晶圓廠的相關問題，並提出國安疑慮和認為可能存在未公開的補貼（undisclosed subsidies）。
路透報導，參院民主黨領袖舒默和Patrick Leahy及Jack Reed兩位議員，在19日致信商務部長羅斯和國防部長艾思博，表示他們「鼎力支持」政府對半導體業者赴美建廠的努力。
他們同時呼籲政府提高透明度，要求政府考慮「已在美國取得顯著市占的企業」，像是美光（Micron）、格芯（Globalfoundries）以及Cree等科技公司。
這些議員提到台積電建廠計畫時表示：「我們提出一些需要認真看待的問題，包括這個計畫如何符合國安規定和整體政策，意即如何符合為多元化的美國半導體製造供應鏈設立的政策。」
「我們呼籲，政府在進行這類協商或討論前，先向主管機關及撥款委員會報告這些計畫，包括對融資、稅務優惠、核發執照及其他優惠項目的任何承諾。」
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