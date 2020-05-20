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FB擬將辦公室使用率降至25% 要求員工上班戴口罩

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，社群媒體巨擘臉書（FB）將大幅降低辦公室使用率降至25%。美聯社
消息人士透露，社群媒體巨擘臉書（FB）將大幅降低辦公室使用率降至25%。美聯社

消息人士透露，社群媒體巨擘臉書（FB）將大幅降低辦公室使用率降至25%，同時安排員工輪班上班，並要求員工在7月初復工後，上班都要量體溫。

臉書對全球員工概述如何因應員工7月6日起重返主要工作地點的計畫，包括更寬廣的辦公空間可能呈現什麼樣貌。

消息人士指出，這些規定包含管控進入一間會議室的員工人數、規定每個工作區間隔6英尺（1.82公尺）、自助餐廳改賣包裝好的即食食品，而且復工初期維持關閉公司附設的健身房，且謝絕訪客。

臉書員工在辦公室和部分地點若未保持社交距離，須強制戴口罩，也規定員工上班時全程戴口罩。臉書並未計劃對員工行新冠病毒快篩，在未來也許會這麼做，前提是更容易取得檢測時間更短的快篩試劑。

臉書持續設法在接駁車上落實社交距離，這些接駁車專門接送舊金山灣區的員工到公司。

社交距離 口罩

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