接近北京紅線了！紐時：川普拿台灣當美中科技戰施壓點

紐約時報19日以「美國利用台灣當作美中科技戰施壓點」為題，報導台積電赴美設廠，是川普政府對中國大陸有機會接觸台灣高科技供應鏈一事發動挑戰，且美方由此延伸，挑戰北京對台灣的影響力。

紐時說，川普政府多年來與北京就關稅威脅、科技、貿易協議條件等爭論，但上周的兩項行動，擴大了美中經濟緊張，接近碰觸到北京的紅線：兩岸關係。

這兩項行動，一是台積電上周四宣布將在美國亞利桑那州設廠；二是隔天美國商務部宣布，要求採用美國科技、賣給中國電信大廠華為的半導體產品，需取得美國政府許可，此舉可能妨礙華為與台積電和其他全球晶片製造公司的往來。

川普政府一直在多方孤立華為，但同時破壞華為且把台積電拉近美國，這是幾年前無法想像的產業政策，它提 高了美中更嚴重衝突的可能性。

紐時認為，川普政府過去從未如此強力挑戰中國公司接觸台灣高科技供應鏈的機會，且由此延伸，挑戰北京對台灣的影響力。

康乃爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）說，川普政府似乎有意「打擊對北京來說具有政經雙重敏感性的目標」。

中國商務部已發言譴責美方對華為的舉動，且說將採取一切必要措施，維護中國企業合法權益。

紐時指出，美國商務部新規定的實際影響還不明確，但其政治訊息則清楚明白：川普政府積極阻撓中國掌控關鍵技術，且正把台灣當作新的施力點。

紐時說，自從美中簽訂第一階段貿易協議以來，川普政府逐漸升高對中方的責難，這種緊張也擴大到到美方批評世衛組織（WHO）仰賴中國而未接受台灣參與；現在再瞄準華為與台積電的關係，川普政府是在美中傷口上，再加上地緣政治的刺激。