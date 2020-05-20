聽新聞
test
0:00 / 0:00

接近北京紅線了！紐時：川普拿台灣當美中科技戰施壓點

聯合報 / 編譯馮克芸
台積電將在美國亞利桑那州設廠，紐約時報認為川普政府挑戰北京對台灣的影響力。路透
台積電將在美國亞利桑那州設廠，紐約時報認為川普政府挑戰北京對台灣的影響力。路透

紐約時報19日以「美國利用台灣當作美中科技戰施壓點」為題，報導台積電赴美設廠，是川普政府對中國大陸有機會接觸台灣高科技供應鏈一事發動挑戰，且美方由此延伸，挑戰北京對台灣的影響力。

紐時說，川普政府多年來與北京就關稅威脅、科技、貿易協議條件等爭論，但上周的兩項行動，擴大了美中經濟緊張，接近碰觸到北京的紅線：兩岸關係。

這兩項行動，一是台積電上周四宣布將在美國亞利桑那州設廠；二是隔天美國商務部宣布，要求採用美國科技、賣給中國電信大廠華為的半導體產品，需取得美國政府許可，此舉可能妨礙華為與台積電和其他全球晶片製造公司的往來。

川普政府一直在多方孤立華為，但同時破壞華為且把台積電拉近美國，這是幾年前無法想像的產業政策，它提 高了美中更嚴重衝突的可能性。

紐時認為，川普政府過去從未如此強力挑戰中國公司接觸台灣高科技供應鏈的機會，且由此延伸，挑戰北京對台灣的影響力。

康乃爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）說，川普政府似乎有意「打擊對北京來說具有政經雙重敏感性的目標」。

中國商務部已發言譴責美方對華為的舉動，且說將採取一切必要措施，維護中國企業合法權益。

紐時指出，美國商務部新規定的實際影響還不明確，但其政治訊息則清楚明白：川普政府積極阻撓中國掌控關鍵技術，且正把台灣當作新的施力點。

紐時說，自從美中簽訂第一階段貿易協議以來，川普政府逐漸升高對中方的責難，這種緊張也擴大到到美方批評世衛組織（WHO）仰賴中國而未接受台灣參與；現在再瞄準華為與台積電的關係，川普政府是在美中傷口上，再加上地緣政治的刺激。

川普 北京 台積電

延伸閱讀

譚德塞歡迎歐盟提案調查抗疫 未提川普斷金援說

川普對世衛下最後通牒 專家：恐不利全球衛生

川普自曝吃奎寧抗疫 英國政府前首席科學顧問這樣回應

川普：國務院職員可幫國務卿洗碗 如果他老婆兒子不在

相關新聞

接近北京紅線了！紐時：川普拿台灣當美中科技戰施壓點

紐約時報19日以「美國利用台灣當作美中科技戰施壓點」為題，報導台積電赴美設廠，是川普政府對中國大陸有機會接觸台灣高科技供...

影／不吉利？新設計病床可變棺材 網友：誰敢躺

新冠肺炎疫情引發多國醫院床位短缺，以及死者家屬負擔不起棺木的問題。哥倫比亞首都波哥大一間廣告公司想出一個「兩全其美」方案...

川普：國務院職員可幫國務卿洗碗 如果他老婆兒子不在

CNN報導，美國總統川普18日說，如果國務卿龐培歐的妻子和兒子不在，政府職員可以幫龐培歐洗碗。

「讓國家失望」 白宮痛批CDC採檢不力 阿查爾火大回擊

聯邦疾病防治中心(CDC)在對抗新冠肺炎的行動上遭到白宮架空，川普貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)更批評「CDC讓國家失望」；而衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)也抨擊納瓦羅的評論「不當也不正確」，雙方交鋒已浮上檯面。

美國防第2波疫情 諾獎得主：應每2周全民檢測

多數科學家認為，新冠肺炎疫情可能會在夏天消散，但將於今年底捲土重來，而第二波疫情恐比首波更嚴重；儘管仍不能完全確定，防災規畫就是要預期最壞的可能性。

環團打競選廣告挺白登 批川普「歷來最骯髒」

民主黨準總統候選人、前副總統白登(Joe Biden)18日獲亞太勝利基金會(AAPI Victory Fund)相挺，並指控川普總統針對疫情處理不當，對外只會用「三D政策」：否認(Denials)、遲緩(Delays)、轉移焦點(Distractions)；此外，還利用疫情操作國人反對亞裔的情緒，稱其舉止搧風點火、排外且充滿仇恨。

巴維理檢討通俄案：料不對歐巴馬或白登刑事調查

川普政府奉總統之命檢討通俄案調查，司法部長巴維理18日說，他不預期會對前總統歐巴馬或前副總統白登展開刑事調查，就算要刑事調查，也是針對「別人」。

不敢搭巴士地鐵 美國自行車大缺貨

紐約時報報導，新冠肺炎疫情改變美國大城市居民的生活，宅在家的日子休閒娛樂變少，加上不敢搭巴士或地鐵，自行車成為最佳的運動...

莫德納股漲！川普疫苗總監「賺了」340萬元

新冠病毒疫苗第一階段人體實驗結果傳出好消息，讓企業總部位於波士頓的生技藥廠莫德納(Moderna)18日股票勁揚；上周剛獲得川普總統指派為「疫苗總監」的前任英國製藥大廠葛蘭素史克公司(GlaxoSmithKline)疫苗負責人史勞伊(Moncef Slaoui)，由於擁有莫德納股票期權(stock options)，憑著這波股價上漲賺進340萬元。

首批成功疫苗 將優先提供第一線醫護

在新冠肺炎疫苗競賽湧現出若干極具潛力的領跑者之際，政府部門和藥廠正規畫如何分配疫苗，並可能將第一批疫苗優先提供給第一線醫護人員。

復工動起來 全美13萬車廠員工上工囉

在新冠病毒肆虐美國，造成百業停工近二個月後，超過13萬名汽車大廠員工18日首次返回各地工廠，跨出了美國工業重新啟動的一大步。

川普的神農氏暴走！全美錯愕，總統冒生命危險「吃奎寧」

「總統先生，你明白這可能會害死你自己嗎？」美國總統川普18日在白宮記者會上，突然宣佈為了「預防新型冠狀病毒」，自己已開始服用未通過實驗認證可防疫、且可能造成嚴重心血管副作用的爭議藥物「氫氧奎寧」（hydroxychloroquine）。川普表示，自己的「預防性服藥」已超過1個半星期，健康狀況都非常良好，「但都沒人問我，所以我才沒說囉！」但現場各大媒體不僅對川普的暴走服藥一片譁然，甚至連一向「挺川」與總統過從甚密的《Fox News》都極為震驚，除了現場質問川普「究竟在想甚麼」之外，後續的新聞報導與主播提醒，也都極為嚴肅地警告美國社會：「總統的行為非常危險，大家絕對不該學！」

熱門新聞

川普：沒時間可浪費 給世衛30天改善否則永久凍結贊助

俄13歲懷孕少女認10歲男非生父 爆遭16歲少年性侵待驗DNA

川普拒絕演說邀請 批世衛是中國傀儡

疫苗研發激發市場樂觀 道指大漲911點

最後通牒 川普：WHO若無法展現對陸獨立則美國全面退出

澳幣隨澳洲提早重啟經濟 年底前看漲至0.7美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。