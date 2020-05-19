影／不吉利？新設計病床可變棺材 網友：誰敢躺

新冠肺炎疫情引發多國醫院床位短缺，以及死者家屬負擔不起棺木的問題。哥倫比亞首都波哥大一間廣告公司想出一個「兩全其美」方案：用厚紙板打造一張可變成簡易棺材的病床。但如此美意卻在網路上引發一片負評。

ABC Displays展示的厚紙板病床外形狀似推床，有著輪子、金屬欄杆和可重複使用的底座。床鋪採網格狀，可承重超過150公斤，成本僅127美元，比一般棺木便宜三倍多。

從展示畫面來看，只要降下兩側的欄杆，遺體就會自行下沉。只需摺好與固定前後左右的紙板，再拆去欄杆、蓋上棺蓋，就可把死者送走，過程中完全不會碰到遺體，以減少醫護人員和禮儀師染病的機率。

「我們了解醫院床位短缺，就決定開發可回收的厚紙板病床來解決問題。」ABC Displays工廠經理戈梅茲（Rodolfo Gomez）說：「如果患者過世，厚紙板可直接變成棺木，遺體就不用從病床上搬下來了。」

戈梅茲表示，他看到鄰國厄瓜多城市瓜亞基爾（Guayaquil）有死者家屬找不到或負擔不起棺木，只好讓病逝者留在家中多日，最後只能用外界捐助的厚紙板收斂遺體，於是他找上一間私人診所合作設計，希望醫院病床短缺時，厚紙板床就可派上用場。

ABC Displays的工廠過去用於製造廣告用厚紙板，現在已改裝成生產厚紙板病床，每月可產300張，還能進行外銷，但目前還沒有訂單。有醫師則懷疑厚紙板病床的牢靠度，更警告遺體應該先收進屍袋，再放進厚紙板棺木內以防病毒傳播。

看過影片的推特網友則稱「難以置信的詭異」，「就像你住院時，知道自己一直都躺在自己的棺木內，這讓人無法放鬆心情也無法好轉」，也有網友指「這很丟臉，不知道誰會覺得是好主意」，「我很確定沒有患者想躺到一張輕易就能變成棺木的病床上」。