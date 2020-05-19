川普：國務院職員可幫國務卿洗碗 如果他老婆兒子不在

CNN報導，美國總統川普18日說，如果國務卿龐培歐的妻子和兒子不在，政府職員可以幫龐培歐洗碗。

據說龐培歐建議川普開除國務院督察長林尼克以阻止調查。川普被問到是否關切此事時回答：「你看，龐培歐是個優秀人才，真的非常優秀，極度聰明。」

川普說：「我聽說有人幫他遛狗、洗碗。當他老婆和孩子們不在家時，我寧願他跟世界重要領袖通電話，也不願他洗碗。」川普說龐培歐有很多孩子，但其實他和妻子育有一子。

川普說：「也許龐培歐很忙，正在跟（北韓領導人）金正恩談核武，所以他可能會說，『麻煩你幫我遛狗好嗎？不介意幫我遛狗吧？我在跟金正恩講話。』或者他可能說，『我正在跟（中國大陸國家主席）習近平講話，要他賠償對我們和全世界造成的損失，所以請幫我遛狗』。可能是跟特勤這樣說，也可能是其他某人。」

川普說：「美國還有很大的進步空間，他們把優先順序弄混了。」