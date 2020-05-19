「讓國家失望」 白宮痛批CDC採檢不力 阿查爾火大回擊

聯邦疾病防治中心(CDC)在對抗新冠肺炎的行動上遭到白宮架空，川普貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)更批評「CDC讓國家失望」；而衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)也抨擊納瓦羅的評論「不當也不正確」，雙方交鋒已浮上檯面。

納瓦羅日前表示，CDC在疫情爆發初期沒能如期提供檢測試劑，讓全國上下失望。納瓦羅對CDC的言論，代表了白宮方面的失望和不滿。他說：「CDC應該是讓人信賴的單位，卻讓檢測試劑被官僚搞砸，糟糕的品質讓我們對疫情遭逢挫敗。」

阿查爾則在福斯新聞網(Fox News)的訪問中表示，CDC的首批試劑有問題無法使用，但並沒有對抗疫行動造成負面影響，他說：「這種對CDC的評論不當也不正確，因為試劑遭受汙染量產上出現問題，導致測不出結果；但沒有影響試劑的準確度，一個禮拜就將問題排除。」

有公衛專家認為，CDC檢測試劑的問題，讓原本能被有效抑制的疫情在全美快速擴散。許多川普身旁的高級官員輕忽疫情威脅，將矛頭指向CDC無法提高試劑產能。而聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也被批評，疫情初期批准私人公司生產試劑的效率太慢。

阿查爾對此表示：「公立實驗室本來就不會是試劑的主要供應來源，應該是私人企業整合所需資源，研發生產大量試劑。讓雅培(Abbotts)、羅氏藥廠(Roche)、賽默飛世爾(Thermo Fishers)的試劑投入需要的地方；總統指示下每天檢測能量超過30萬，目前已超過1000萬，接下來幾周將破1290萬。」

CDC更有資深官員匿名反擊：「我們應該提醒納瓦羅，CDC也是聯邦政府單為之一，主任芮斐德(Robert Redfield)也是由川普總統指派。如果對CDC有什麼批評，納瓦羅等於是在抨擊總統，以及他指派的領導者。」