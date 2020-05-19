快訊

白宮30日通牒！WHO不改「傾中毛病」 美國就退出

「讓國家失望」 白宮痛批CDC採檢不力 阿查爾火大回擊

世界日報 / 編譯林育正╱綜合18日電
美國衛福部長阿查爾18日以影片痛批世衛組織「失敗」無法控制疫情和挽救人命。圖／美聯社 魏碧洲
美國衛福部長阿查爾18日以影片痛批世衛組織「失敗」無法控制疫情和挽救人命。圖／美聯社 魏碧洲

聯邦疾病防治中心(CDC)在對抗新冠肺炎的行動上遭到白宮架空，川普貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)更批評「CDC讓國家失望」；而衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)也抨擊納瓦羅的評論「不當也不正確」，雙方交鋒已浮上檯面。

納瓦羅日前表示，CDC在疫情爆發初期沒能如期提供檢測試劑，讓全國上下失望。納瓦羅對CDC的言論，代表了白宮方面的失望和不滿。他說：「CDC應該是讓人信賴的單位，卻讓檢測試劑被官僚搞砸，糟糕的品質讓我們對疫情遭逢挫敗。」

阿查爾則在福斯新聞網(Fox News)的訪問中表示，CDC的首批試劑有問題無法使用，但並沒有對抗疫行動造成負面影響，他說：「這種對CDC的評論不當也不正確，因為試劑遭受汙染量產上出現問題，導致測不出結果；但沒有影響試劑的準確度，一個禮拜就將問題排除。」

有公衛專家認為，CDC檢測試劑的問題，讓原本能被有效抑制的疫情在全美快速擴散。許多川普身旁的高級官員輕忽疫情威脅，將矛頭指向CDC無法提高試劑產能。而聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也被批評，疫情初期批准私人公司生產試劑的效率太慢。

阿查爾對此表示：「公立實驗室本來就不會是試劑的主要供應來源，應該是私人企業整合所需資源，研發生產大量試劑。讓雅培(Abbotts)、羅氏藥廠(Roche)、賽默飛世爾(Thermo Fishers)的試劑投入需要的地方；總統指示下每天檢測能量超過30萬，目前已超過1000萬，接下來幾周將破1290萬。」

CDC更有資深官員匿名反擊：「我們應該提醒納瓦羅，CDC也是聯邦政府單為之一，主任芮斐德(Robert Redfield)也是由川普總統指派。如果對CDC有什麼批評，納瓦羅等於是在抨擊總統，以及他指派的領導者。」

納瓦羅 疫情 川普

延伸閱讀

影／叔叔有練過？ 專家：別學川普吃奎寧 小心致命副作用

美有川普嘗百草 台有柏惟愚公移沙

放話退出會員國 川普：譚德塞30天需查病毒起源

川普自爆吃奎寧防疫 惹議

相關新聞

川普：國務院職員可幫國務卿洗碗 如果他老婆兒子不在

CNN報導，美國總統川普18日說，如果國務卿龐培歐的妻子和兒子不在，政府職員可以幫龐培歐洗碗。

「讓國家失望」 白宮痛批CDC採檢不力 阿查爾火大回擊

聯邦疾病防治中心(CDC)在對抗新冠肺炎的行動上遭到白宮架空，川普貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)更批評「CDC讓國家失望」；而衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)也抨擊納瓦羅的評論「不當也不正確」，雙方交鋒已浮上檯面。

美國防第2波疫情 諾獎得主：應每2周全民檢測

多數科學家認為，新冠肺炎疫情可能會在夏天消散，但將於今年底捲土重來，而第二波疫情恐比首波更嚴重；儘管仍不能完全確定，防災規畫就是要預期最壞的可能性。

環團打競選廣告挺白登 批川普「歷來最骯髒」

民主黨準總統候選人、前副總統白登(Joe Biden)18日獲亞太勝利基金會(AAPI Victory Fund)相挺，並指控川普總統針對疫情處理不當，對外只會用「三D政策」：否認(Denials)、遲緩(Delays)、轉移焦點(Distractions)；此外，還利用疫情操作國人反對亞裔的情緒，稱其舉止搧風點火、排外且充滿仇恨。

巴維理檢討通俄案：料不對歐巴馬或白登刑事調查

川普政府奉總統之命檢討通俄案調查，司法部長巴維理18日說，他不預期會對前總統歐巴馬或前副總統白登展開刑事調查，就算要刑事調查，也是針對「別人」。

不敢搭巴士地鐵 美國自行車大缺貨

紐約時報報導，新冠肺炎疫情改變美國大城市居民的生活，宅在家的日子休閒娛樂變少，加上不敢搭巴士或地鐵，自行車成為最佳的運動...

莫德納股漲！川普疫苗總監「賺了」340萬元

新冠病毒疫苗第一階段人體實驗結果傳出好消息，讓企業總部位於波士頓的生技藥廠莫德納(Moderna)18日股票勁揚；上周剛獲得川普總統指派為「疫苗總監」的前任英國製藥大廠葛蘭素史克公司(GlaxoSmithKline)疫苗負責人史勞伊(Moncef Slaoui)，由於擁有莫德納股票期權(stock options)，憑著這波股價上漲賺進340萬元。

首批成功疫苗 將優先提供第一線醫護

在新冠肺炎疫苗競賽湧現出若干極具潛力的領跑者之際，政府部門和藥廠正規畫如何分配疫苗，並可能將第一批疫苗優先提供給第一線醫護人員。

復工動起來 全美13萬車廠員工上工囉

在新冠病毒肆虐美國，造成百業停工近二個月後，超過13萬名汽車大廠員工18日首次返回各地工廠，跨出了美國工業重新啟動的一大步。

川普的神農氏暴走！全美錯愕，總統冒生命危險「吃奎寧」

「總統先生，你明白這可能會害死你自己嗎？」美國總統川普18日在白宮記者會上，突然宣佈為了「預防新型冠狀病毒」，自己已開始服用未通過實驗認證可防疫、且可能造成嚴重心血管副作用的爭議藥物「氫氧奎寧」（hydroxychloroquine）。川普表示，自己的「預防性服藥」已超過1個半星期，健康狀況都非常良好，「但都沒人問我，所以我才沒說囉！」但現場各大媒體不僅對川普的暴走服藥一片譁然，甚至連一向「挺川」與總統過從甚密的《Fox News》都極為震驚，除了現場質問川普「究竟在想甚麼」之外，後續的新聞報導與主播提醒，也都極為嚴肅地警告美國社會：「總統的行為非常危險，大家絕對不該學！」

美自行車大缺貨！宅在家的日子靠它代步運動 想買要等

紐約時報報導，新冠肺炎疫情改變了美國大城市居民的生活，宅在家的日子休閒娛樂變少了，加上不敢搭巴士或地鐵，自行車成為最佳的...

美將祭鉅額補貼 促美企撤出大陸

路透報導，美國國會議員和官員正草擬提案，計畫透過減稅、更新法規以及推出規模兩百五十億美元（約台幣七千五百億元）的「遷移基...

熱門新聞

川普：沒時間可浪費 給世衛30天改善否則永久凍結贊助

習近平：中國將再提供20億美元抗疫

美股道瓊早盤飆700點 Moderna有望開發出新冠肺炎疫苗

川普拒絕演說邀請 批世衛是中國傀儡

道瓊期指躍漲650點 Moderna疫苗試驗再釋利多

俄13歲懷孕少女認10歲男非生父 爆遭16歲少年性侵待驗DNA

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。