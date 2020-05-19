美國防第2波疫情 諾獎得主：應每2周全民檢測

多數科學家認為，新冠肺炎疫情可能會在夏天消散，但將於今年底捲土重來，而第二波疫情恐比首波更嚴重；儘管仍不能完全確定，防災規畫就是要預期最壞的可能性。

許多流行病學家和經濟學者認為，美國在醫療、經濟、以及民眾情緒方面，恐尚未做好因應的準備。

在醫療方面，新冠肺炎疫情嚴重地區部分醫院病患人數大增，而院方警告，呼吸器、個人防護裝備等物資恐將用盡。

全國戰略儲備幾乎已被清空；所幸全球相關製造業加速量產，相關物資供應逐漸補足；但若第二波疫情爆發，醫療體系是否已做好因應的準備？

在經濟方面，失業率已達1930年代以來新高；大大小小商家紛紛破產，全球貿易受創，旅遊、體育、與娛樂產業幾乎休眠；經濟還能承受多少打擊？

而在民眾情緒方面，新冠病毒在心理、社交、與政治上造成的壓力，雖不易衡量，卻仍相當明顯；萬一疫情惡化，衝擊工作、就學、居家、以及統治結構，美國民眾準備好了嗎？

公衛專家說，在缺乏解藥的情況下，全面篩檢是立即的解決方案。

約翰霍普金斯大學健康安全中心資深學者透納(Eric Toner)說：「美國最大的一項失誤就是檢測不足。」

密西根大學流行病學家曼托(Arnold Monto)非常擔心新冠肺炎捲土重來時，正好遇上致命流感疫情爆發，恐讓醫院、醫護人員與供應體系不堪負荷。

目前不清楚屆時需要多少呼吸器或個人防護裝備，目前庫存有多少，而接下來數月內製造業體系又能加速生產多少。

諾貝爾經濟學獎得主羅默(Paul Romer)說，疫苗出爐前，唯一的希望是每兩周進行全民檢測，並隔離患者，否則就會為了經濟而犧牲安全。

哈佛大學經濟學教授羅格夫(Kenneth Rogoff)說：「疫情持續越久，就表示我們越不可能回到過去的狀態」；他也說，新冠肺炎已破壞全球大部分的經濟結構。