巴維理檢討通俄案：料不對歐巴馬或白登刑事調查

川普政府奉總統之命檢討通俄案調查，司法部長巴維理18日說，他不預期會對前總統歐巴馬或前副總統白登展開刑事調查，就算要刑事調查，也是針對「別人」。

川普非常不滿穆勒歷經長期調查後，找不出足以起訴他的證據，遂下令調查「當初是誰」啟動這項調查。

巴維理接受福斯新聞網訪問時，原本在討論2019年佛羅里達州海軍航空站基地槍擊案，但花了不少時間談聯邦檢察官德漢(John Durham)主持的通俄案調查檢討。

巴維理說，根據他所了解的檢討報告，當初有人懷疑川普競選團隊勾結俄國勢力，影響美國選舉，確實「有些細節可能涉及刑事犯罪」，但是，「不是任何濫權情事，不管多麼可惡，都是違犯聯邦刑法的」罪行。

巴維理表示：「至於歐巴馬和白登，不管他們涉案程度有多深，據我所知，我不預期德漢的檢討會得出對兩位進行刑事調查的結論。我們關切是否可能有人涉嫌，也是針對別人。」

巴維理的談話，川普知道後說，「很讓我驚訝」。

很多共和黨人懷疑，歐巴馬和白登還在位時，也就是通俄案調查的初始階段，可能曾授權或授意調查川普團隊與俄國人的關係，川普上周還說，國會應該傳喚歐巴馬公開作證。

前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)的案子最近被司法部要求撤銷後，共和黨和民主黨的對峙益形激烈。佛林因對國會說謊遭到起訴，司法部卻認為聯邦調查局(FBI)對佛林的調查有問題。

司法部認為，佛林2016年12月和俄國駐美大使基斯里亞(Sergey Kislyak)電話通話內容被截獲一事，歐巴馬知情，而聯邦調查局就是根據這通電話，找出足以讓佛林「一招斃命」的證據。再說，歐巴馬和白登的幕僚長也分別向情報單位索取和調查佛林有關的資料。

儘管川普促國會調查歐巴馬，參院司法委員會主席葛理漢不願配合，說光為了提升電視轉播收視率做這種事，「對國家而言，不見得是明智之舉。」巴維理也認為，調查「誰啟動通俄調查」即使有理，也不該淪為政治報復的工具。