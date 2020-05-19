環團打競選廣告挺白登 批川普「歷來最骯髒」

民主黨準總統候選人、前副總統白登(Joe Biden)18日獲亞太勝利基金會(AAPI Victory Fund)相挺，並指控川普總統針對疫情處理不當，對外只會用「三D政策」：否認(Denials)、遲緩(Delays)、轉移焦點(Distractions)；此外，還利用疫情操作國人反對亞裔的情緒，稱其舉止搧風點火、排外且充滿仇恨。

白登說：「疫情釋放一股仇恨的力量、恐懼和排外的情緒，而川普一向善於點燃這些議題，激化社會的對立；這次他針對亞裔和太平洋島嶼裔的族群，為他們的種族製造更多負面訊息，產生許多口語上或行動上的仇恨攻擊，有些輕微，有些卻很明顯。」

今年1月底川普執政團隊為控制疫情便對中國實施旅遊禁令，被左派人士批評為是川普因美中貿易戰所衍生出來的排外意識和種族歧視政策，但共和黨人護航，稱中國確實隱瞞疫情，認為川普在一開始對中國的疑慮都是正確的。

白登還指控共和黨人批評眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，在2月初前往舊金山華埠進行巡迴演講一事，還舉例上周川普在記者會上對華裔女記者江維佳出言不遜的行為，都再次證明川普對華裔有非常深的敵意，白登說：「亞裔和太平洋島嶼裔的民眾值得一位更好的總統，而不是只會含沙射影、煽動仇恨。」

除了亞太勝利基金會，白登還得到「紐約環保選民聯盟」(New York League of Conservation Voters，LCV)的支持，斥資1400億元替白登製作競選廣告，控訴川普在疫情處理上的疏失以及他過去如何違抗氣候變遷的事實；該環保組織更比較2020年角逐聯邦公職的參選人當中，所有反對環保議題的人，川普絕對是歷年來最骯髒的。

LCV還宣布，本周開始將和民主黨超級政治行動團體「美國優先」(Priorities USA)共同合作推出這支競選廣告，並著重在關鍵選區播放，包括亞利桑那州、密西根州、北卡羅來納州、賓州和佛羅里達州。