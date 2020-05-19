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復工動起來 全美13萬車廠員工上工囉

世界日報 / 編譯周芳苑／綜合18日電
美國工業骨幹汽車製造業復工。福特、通用及飛雅特/克萊斯勒等三大車廠18日同時重啟生產線。圖為在密西根根州華倫市的飛雅特車廠的工人，戴著口罩結束工作下班。(美聯社)
美國工業骨幹汽車製造業復工。福特、通用及飛雅特/克萊斯勒等三大車廠18日同時重啟生產線。圖為在密西根根州華倫市的飛雅特車廠的工人，戴著口罩結束工作下班。(美聯社)

在新冠病毒肆虐美國，造成百業停工近二個月後，超過13萬名汽車大廠員工18日首次返回各地工廠，跨出了美國工業重新啟動的一大步。

底特律郊外的飛雅特克萊斯勒(Fiat Chrysler)卡車組裝廠內，工人陸續進入巨大白色帳篷，有個標語寫著：「讓我們重新啟動並確保彼此安全。」所以員工必須要量體溫，並回答一連串有關新冠肺炎症狀的問題。

底特律汽車大廠，包括飛雅特克萊斯勒、通用汽車(General Motors)和福特(Ford)，以及日本本田(Honda)和豐田(Toyota)，已在數十家復工的工廠實施安全檢查；由於復工需要時間，目前尚未生產出車輛。

許多工人害怕感染，但相信車廠正努力確保他們的安全。

密西根州在福特卡車廠安裝方向盤的工人史蒂文森(Cole Stevenson)描述，大家可能聚在一起的地方放置了隔板，幾乎所有兩個人必須靠近的地方，都量過距離並採取安全措施。

儘管公共衛生專家警告說，新冠病毒可能捲土重來，但在川普總統為拯救企業和人民生計而施壓下，許多州已陸續解封；過去兩個月，全美約3600萬人申請失業救濟金，4月份失業率飆升至14.7%，創下大蕭條以來最高紀錄。

衛生部門將在接下來幾週內密切關注第二波感染，並擔心民眾會在5月底國殤日長週末(Memorial Day)假期忽視保持社交安全距離；上週末許多地區已出現人潮，康乃狄克州甚至因為人潮達到新規定的上限而在中午時關閉海灘。

加州鄰近聖地牙哥的賭場Viejas Casino＆Resort在18日重新開放，顧客進門前要量體溫，而且吃角子老虎機每兩台停用一台以保持安全距離，但人數很多，有些人之間的距離並未保持六呎的安全標準。

底特律 飛雅特 失業

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