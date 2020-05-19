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首批成功疫苗 將優先提供第一線醫護

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合18日電
研發新冠疫苗成為各先進生技國家的大競賽，各有長處，但大都進展迅速。(美聯社)
研發新冠疫苗成為各先進生技國家的大競賽，各有長處，但大都進展迅速。(美聯社)

新冠肺炎疫苗競賽湧現出若干極具潛力的領跑者之際，政府部門和藥廠正規畫如何分配疫苗，並可能將第一批疫苗優先提供給第一線醫護人員。

全球百餘種研發階段的疫苗中，至少有八種進入人體實驗階段；包括來自生技公司莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)的候選疫苗。

與此同時，製藥大廠嬌生(Johnson & Johnson)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)和賽諾菲(Sanofi)也各自或與夥伴合作建構足以生產數百劑疫苗的量能。

這是更大規模行動的一環，白宮協調各單位資源，加快檢測並擴大產能，盼疫苗今秋起於美國接種。

公衛官員表示，安全有效的疫苗是預防新冠肺炎，並遏制疫情擴散的最佳手段。

各大藥廠競逐研發疫苗，但在如此短暫的周期內，並不能保證任一種最先進的候選疫苗是安全的，輝瑞和莫德納的疫苗採用之前未獲批准的新技術研製。

一旦臨床試驗證實疫苗安全，藥廠預料聯邦食品暨藥物管理局(FDA)會迅速核准使用，即便FDA未如往常取得所批准用藥的證據。

之前一項研究顯示「吉利德科學」(Gilead Sciences)研發出的藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)可能縮短新冠肺炎患者的住院時間後，FDA於 1日已緊急批准該藥使用。

FDA發言人表示，FDA將運用所有合適的監管權限，提供快速建議，加快研發安全有效的新冠肺炎疫苗。

幾家已提升新冠肺炎疫苗產能的藥廠承諾，今年將生產數百萬劑疫苗，但疫苗專家預估，全民普及疫苗要等到2021年。

公衛官員和疫苗專家盼能有多種疫苗獲准，增加可用疫苗的總量。

愛默蕾大學(Emory University)疫苗中心副主任奧倫斯坦(Walter Orenstein)說：「對我們而言，最理想的狀況是專利獲得授權後的第二天就有70億、80億劑疫苗，讓全球人都能接種疫苗」，但她坦言，首批疫苗供應之初，數量恐不夠美國人用。

新冠肺炎疫苗最初有限的供應，也掀起哪國可最先拿到疫苗的討論；產業官員表示，獲得聯邦資金的莫德納、嬌生和賽諾菲預料會保留一些疫苗給美國人，並由聯邦疾病防治中心(CDC)決定疫苗接種順序。

費城兒童醫院疫苗教育中心主任奧費特(Vaccine Education Center)說，最可能接種第一批疫苗的族群包第一線健康照護人員、緊急應變人員，以及民生必需品銷售員，如雜貨店、藥局、食品供應和大眾運輸人員。

疫苗 新冠肺炎 嬌生

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