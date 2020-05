莫德納股漲！川普疫苗總監「賺了」340萬元

新冠病毒疫苗第一階段人體實驗結果傳出好消息,讓企業總部位於波士頓的生技藥廠莫德納(Moderna)18日股票勁揚;上周剛獲得川普總統指派為「疫苗總監」的前任英國製藥大廠葛蘭素史克公司(GlaxoSmithKline)疫苗負責人史勞伊(Moncef Slaoui),由於擁有莫德納股票期權(stock options),憑著這波股價上漲賺進340萬元。

史勞伊擔任「疫苗總監」,又因疫苗研發傳出佳音在股市獲例,是否涉嫌利益衝突,引起輿論關注;川普15日宣布成立新冠病毒疫苗「神速任務團隊」(Operation Warp Speed),由史勞伊(Moncef Slaoui)領軍擔任首席科學家。

莫德納18日下午發表聲明指出,史勞伊正在出售手中持有的莫德納股權,「如此一來將不至於造成與新職之間產生利益衝突。」聲明中也表示,史勞伊將把這筆股票獲利捐給癌症慈善團體。

聯邦衛生福利部也向美國廣播公司(ABC)證實,史勞伊計畫賣掉莫德納股權。

政府操守研究專家指出,史勞伊持有價值1200多萬元的莫德納生技股權,由於莫德納是參與新冠病毒疫苗研發的藥廠之一,獲得聯邦政府可觀的經費贊助。

衛福部發言人在聲明中說:「史勞伊辭去莫德納董事會獨立董事一職。」聲明中也表示:「史勞伊已授意售出手中的莫德納股權,從明天早上起便開始生效。」

不過,專家指出,史勞伊光是出售持股還不夠,他數十年來與私人產業淵源極深,接下來仍可能會引發爭議。

監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)操守研究長凱特爾(Virginia Canter)指出:「由於事關重大,史勞伊的道德操守應該要保持無懈可擊。」