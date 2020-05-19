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美自行車大缺貨！宅在家的日子靠它代步運動 想買要等

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
紐約市布魯克林區的自行車基本款賣到缺貨。美聯社
紐約市布魯克林區的自行車基本款賣到缺貨。美聯社

紐約時報報導，新冠肺炎疫情改變了美國大城市居民的生活，宅在家的日子休閒娛樂變少了，加上不敢搭巴士或地鐵，自行車成為最佳的運動和代步工具，因此造成自行車大缺貨，想買還要等很久。

紐約市布魯克林區的自行車銷量翻倍，顧客大排長龍，橫跨一個街區；亞歷桑納州鳳凰城的自行車連鎖店的銷量是平時的三倍；首都華盛頓一家車行的基本款4月底已銷售一空，預定的訂單之多，打破開店50年紀錄。

根據市場研究公司N.P.D. Group，3月份的全美自行車和配件，以及修車服務的營業額比去年同期增加了近一倍。同月的通勤和健身自行車銷售額成長了66%，休閒用自行車成長了121%，兒童自行車增加59%，電動自行車成長85%。

到了4月底，許多商店和批發商的低價自行車都賣光了。現在美國的自行車嚴重缺貨，受疫情中斷的全球供應鏈加緊趕工，以供應大量增加的需求。

布魯克林區今年的自行車銷售較去年同期飆漲了逾600%。布魯克林自行車公司總裁札加塔（Ryan Zagata）說：「我從未見過這種榮景，三周前，你還可以買到1000美元（約台幣3萬元）以下的自行車，現在已缺貨了。」

曼哈坦區的Larry’s FreewheelingBikes車行內的自行車銷售飛快，老闆杜佛斯（Larry Duffus）說，他上次賣得這麼快是在1980年的大眾運輸人員大罷工時期。

全美各地的居家避疫令暫時限制了人們的生活，造成自行車大賣，但也許會永久改變自行車的角色，變成生活必需品，在逐步重啟生活時，成為比大眾運輸工具更安全的交通工具。

美國一些城市已著手進行疫情過後的永久改變計畫，這對一向偏愛汽車的美國人是巨大改變。

紐約市交通專員特洛騰伯格（Polly Trottenbergome）說：「我們絕對有信心，未來幾個月會看到更多人靠自行車通勤。」

紐約市4月宣布將暫時開放100英里路段給行人和自行車騎士，官員說，這可能變成永久政策。奧克蘭市計畫在疫情期間關閉10%街道，禁止汽車通行；西雅圖也將永久封閉20英里路段。

電動自行車 紐約時報 疫情

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