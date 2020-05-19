美將祭鉅額補貼 促美企撤出大陸

路透報導，美國國會議員和官員正草擬提案，計畫透過減稅、更新法規以及推出規模兩百五十億美元（約台幣七千五百億元）的「遷移基金」補貼，促使美國企業將業務或重要供應商撤出中國大陸。

報導中說，訪問美國十多位現任及前任官員、業界高層和國會議員後得知，美國政府、共和黨及民主黨議員，都正規畫多項促使美企將供應鏈撤出大陸的措施，包含規模兩百五十億美元的「遷移基金」補貼。

美國總統川普十四日簽署行政命令，賦予美國國際開發金融公司新的權力，以協助美國本土製造商，目標是為優先生產美國需要的東西，而後再出口到其他國家。

共和黨參議員葛蘭姆預計在本周提出新法案，減少美國對大陸製產品的依賴。葛蘭姆十五日說，新冠病毒疫情是「令人痛苦的警鐘，提醒我們太依賴中國等國家提供關鍵醫療用品」。

共和黨參議員霍利則推動醫療供應鏈應包含美國本土製造產品。他也主張祭出大筆投資補貼，鼓勵多項商品及零件生產國產化。

共和黨參議員盧比歐十日提案，禁止美國將部分敏感商品賣給大陸，並提高對美企在大陸收入課徵的稅賦。報導提到，根據兩名政府官員，華府目前有個爭議性想法，亦即政府將兩百五十億美元資金分配給生產必需品的企業，以讓這些企業將產線搬回美國，進而確保連供應鏈下游的產品也產自美國。

不過，此舉恐違反世界貿易組織規範。