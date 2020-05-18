白宮經濟顧問批鮑爾悲觀：美經濟上月觸底 正開始復甦

白宮經濟顧問哈塞特18日表示，他不同意聯準會（Fed）主席鮑爾認為美國經濟需要很長時間才能從疫情中恢復的看法，並認為鮑爾看法太過悲觀。

哈塞特告訴CNBC說：「我認為第三季和第四季的表現都非常強勁，明年可能也會很好。所以我想我不同意鮑爾認為要到2021年底才會恢復的看法。」

哈塞特認為，美國經濟已開始復甦，經濟活動已經在4月11日或12日觸底，並指出有效疫苗的出現將使經濟「馬上重新開始快速成長」，因人們將開始自在地外出與返回工作崗位。

此外，當談到是否應紓困面臨預算赤字的州和城市時，哈塞特指出，白宮「有點在觀望」，並關注經濟復甦速度及現有政府援助資金是否會耗盡。

美國眾議院15日通過了3兆美元新冠疫情救助計劃，但參議院的共和黨人與白宮均持反對立場，但白宮發言人麥肯內尼上周曾稱川普對另一個新冠疫情援助措施抱持開放態度。