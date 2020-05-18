被川普開除的國務院督察長 傳正在調查龐培歐公器私用

華盛頓郵報根據知情人士說法報導，15日深夜被美國總統川普革職的國務院督察長林尼克，原本正在調查國務卿龐培歐涉嫌公器私用案件，龐培歐被指要一名幕僚為他處理家中雜務，如把衣服送去乾洗、幫他溜狗，以及幫他和妻子預訂餐廳座位等。

林尼克的職責是揭露國務院內部的浪費和違法亂紀行為，他的調查顯然惹惱川普政府高階官員。白宮官員表示，川普是在龐培歐的建議下開除林尼克。

要求匿名的國會官員說，民主黨籍國會議員正在查，川普將林尼克撤職是否為了結束他手上的調查。

一名民主黨國會議員助理表示，有人檢舉龐培歐濫用政治任命官員，幫自己和妻子蘇珊執行私人事務，林尼克就一直調查此事。龐培歐與沒有官方身分的妻子疑似公器私用，經常搭乘政府專機到世界各國旅行，早已引發批評。

紐約時報報導，龐培歐去年就多次被指公器私用。去年夏天，有人檢舉龐培歐要求警衛幫忙處理私事，如領取外帶餐點、把他家的寵物狗從美容店接回等。去年10月，民主黨聯邦參議員梅南德茲要求聯邦特別法律顧問處，調查龐培歐涉嫌用公務飛機和公款頻繁造訪堪薩斯州。據說龐培歐考慮競選堪薩斯州聯邦參議員。

林尼克是川普最近六周開革的第四位督察官員，卻是首位引發國會正式調查的官員。共和黨籍聯邦參議員羅姆尼16日說，川普接連開除督察官員卻無正當理由，「威脅到講究問責的民主體制」。

聯邦眾院議長波洛西17日說，川普選在周五晚上這個時間點宣布「令人討厭」的撤職決定，是白宮典型做法。她說：「總統有解雇聯邦雇員的權力，但應該交代正當的撤職理由，如果是為了報復林尼克調查龐培歐而開除他，這個決定可能不合法。」林尼克2013年由時任總統歐巴馬任命為國務院督察長。