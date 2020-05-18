紐約公園地上畫白色圓圈保持防疫社交距離 網驚呼：根本人體停車場

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，雖然台灣的疫情已趨於穩定，不過歐美的確診人數仍持續上升。對此，美國紐約布魯克林（Brooklyn）區的多米諾公園（Domino Park）為了讓市民在安全社交距離內還能外出活動，就在大草皮上畫上一個個的白色圓框，民眾可以在屬於自己的白圈內自由活動，乍看之下猶如「人體停車場」。

根據《 New York Post 》報導，紐約布魯克林區的多米諾公園，為了能讓市民在新冠肺炎肆虐之時，還能夠出外運動並保持社交距離，他們便在草皮上繪製白色的圓圈，每一個圓圈都間隔6英尺（約1.8公尺），讓民眾可以自由的在自己的圓圈內運動或與好友曬太陽聊天，還能遵守疫情期間的防疫社交距離。

報導中也提到，知名記者珍妮佛（Jennifer 8 Lee）還將照片發佈在自己的推特（Twitter）上，並在文中說道「如果這段影片播給2019年的人看，他們一定不會相信這是真實生活，說不定會被認為是好萊塢的反烏托邦節目」，並稱這樣的景象根本就是「人體停車位」。

就算沒辦法以正常的距離在外活動，大多數的紐約市民還是相當適應。紐約市政府也發出聲明表示，未來將在某些公園增加巡邏次數，在必要時維持人群間的社交距離，並對疫情的規範採取更為溫和的態度。