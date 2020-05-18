秋天復學？ 科州、俄州、加州「慎重樂觀」

科羅拉多州、俄亥俄州、以及加州州長17日紛紛在新聞節目上表示，對於各州學校於今秋重啟的可能性抱持慎重樂觀態度；科州衛生部門日前坦承該州新冠肺炎死亡人數遭浮報，涵蓋其他死因的新冠病毒感染者，州長波利斯(Jared Polis)於是表示不認同該州包括聯邦疾病防治中心(CDC)進行的死亡人數統計。

波利斯在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目上受訪時說：「總的說來，我認為，全州與全國各地學生今秋將得以回到學校，只是該學年將與以往不同。」

波利斯說該州政府將與各學區合作「研擬互動較少的教學計畫，以在疫情不可避免地爆發時幫助減緩擴散。」

俄州州長德威恩(Mike DeWine)則強調學校遵守社交距離指令的必要性；他17日在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目中表示：「我們希望俄亥俄州多數校園能在8月重啟，但老實說我們仍無法確知。」

加州州長紐森(Gavin Newsom)也在CNN另外受訪時表達類似意見，並說學校重啟的問題「很難用絕對的方式回答」；「但我們向前邁進，希望並期待該學年可以戰略性地且有條不紊地進行，我也重申，相關決策須以健康為主要依據框架。」

科羅拉多州先前通報新冠肺炎死亡達1150人，但官員卻在15日晚間下修至878人。

波利斯說：「CDC的標準包括確診新冠肺炎的任何死亡個案，但科羅拉多州乃至於全國民眾想知道的是，究竟有多少人的死因是新冠肺炎。」

約翰霍普金斯大學的新冠肺炎死亡個案統計，就較CDC的統計稍高；但部分人士擔心，連CDC的統計也可能遭浮報。

據三位政府官員稱，白宮疫情協調員柏克斯(Deborah Birx)已要求CDC統計時，不要包括僅推測感染卻尚未經實驗室檢測結果確診的死者，以及直接死因可能非新冠肺炎的確診個案。

然而，傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)12日在參院聽證會上指出，他認為新冠病毒死亡個案「幾乎肯定高於」目前通報的數量。