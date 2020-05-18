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只見自我吹捧、不見果斷承擔…抗疫紊亂！ 川普讓白宮變小了

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
對於解封與重啟經濟的過渡階段，川普表現得似乎較像一名銷售員或商販，而不像決策者。圖／美聯社
對於解封與重啟經濟的過渡階段，川普表現得似乎較像一名銷售員或商販，而不像決策者。圖／美聯社

川普總統日前形容，最近這個階段的疫情因應是「朝向繁榮偉大的過渡時期」。然而，對於解封與重啟經濟的過渡階段，川普表現得似乎較像一名銷售員或商販，而不像決策者。

「華盛頓郵報」報導，許多攸關重大後果的行動，川普都交給他人拍板定案，全美各州經濟如何重新啟動，全憑州長各司其職。如何確保勞工安全重返工作崗位，公司行號負責人目前紛紛自行拿捏。對於更多經濟紓困振興方案，財政部官員則與國會磋商中。科學家與公共衛生官員則全力投入疫苗研發。

在川普領導之下的美國，儼然卸下了長年以來身為全球表率的地位。舉例來說，5月初的對抗新冠疫情國際高峰會，美國便婉拒參加。

百年一見的致命疫情爆發後，美國政府的因應措施裡，處處可見川普自我吹捧的格調，但川普卻在同一時間把自己的角色縮小化，舉凡重大決策都假他人之手，幾次發表前後不一、內容錯誤的發言，則讓自己地可信度大大扣分。

川普把自己應該承擔的責任一再降低，讓某些學者因此認為，十足反映美國總統職權的削弱。

專門研究美國總統的歷史學家朵莉絲‧古德溫(Doris Kearns Goodwin)指出，國家有難的急難時刻，川普把白宮的影響力一再縮減，相較之下，過去美國總統遇到類似狀況，通常則讓白宮大幅擴權，最明顯的例子便是經濟大蕭條及二次世界大戰期間的羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)。

「你會殷切期盼著，總統就要展現出那樣的魄力。」古德溫表示：「現在，對於科學與經濟之間如何取得平衡，各州州長則挑起了最主要的重擔，對於經濟活動到底要如何重啟，則是由私人產業負責。」

白宮發言人迪爾(Judd Deere)表示，川普在疫情期間保護、支持美國人民，表現卓越非凡，「但媒體卻拒絕承認事實，或者不願意如實報導。」

川普 疫情

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