新冠疫情加劇反感 民調：40%美國人拒買中國貨

新冠肺炎疫情持續影響全球供應鏈，美中關係雖然不如冷戰時期的蘇美，但雙邊僵持不下的局勢仍持續惡化；據FTI顧問公司(FTI Consulting)於5月12日至5月14日，透過1012名受訪者所作的調查發現，有40%的美國人表示他們不願購買來自中國的商品。

該調查指出，高達55%的民眾不相信中國會遵守美中1月所簽署的第一階段貿易協議；甚至78%的民眾認為，即使廠商將工廠從中國遷出導致成本提高，他們也寧願花更多錢購買；另外66%的人表示，美國的經濟應著重於放寬進口限制，而非簽訂貿易協議。

此外，蓋洛普(Gallup)民調也顯示，近五分之四的人認為國家應多重視國際貿易交流，而非視之為威脅；FTI的調查也呼應這項結果，僅22%的民眾表示不會購買來自印度的產品，17%拒絕墨西哥貨，少數12%的人杯葛歐洲貨。

雖然美中貿易戰持續兩年，加上疫情影響，導致美國對中國的觀感不佳的人愈來愈多，距離總統大選又僅剩半年時間，更讓這項議題發酵為選舉操作的一大題材；華府智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)資深研究員鮑恩(Chad Bown)說：「選舉當前對外政策很容易成為政治焦點，但當議題極端化就會愈來愈危險，這正是我們的候選人目前面對中國的狀況，他們對中國的態度和政策只會被侷限得更狹窄 。」

對於美國設廠在中國的公司，強制他們遷出中國幾乎不可能，但中國美國商會(American Chamber of Commerce in China)於3月的調查顯示，有44%的人認為兩國經濟完全脫鉤不可能。

川普總統日前接受福斯財經網(Fox Business Network)訪問時，曾揚言「我們大可整個切斷中美之間的關係，但我們能做的事還很多」；中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進則回應，他認為美國的做法完全反映出，自中國在全球地位開始提升後，美國經濟就不斷受挫的焦慮。