不必說話就可以逗笑網友！女作家對嘴模仿川普大暴紅

莎拉．庫柏（Sarah Cooper）是一個喜劇演員兼作家，她從沒想過疫情期間會在網路上暴紅。她現在是TikTok紅人，而且不必說任何話就可以把網友逗笑。

英國衛報報導，庫柏最近一部TikTok對嘴川普說話的影片在網路上瘋傳。川普在記者會上建議美國人注射消毒水抗疫，當時她一聽到川普的發言，就知道這會中，她表示，川普的言論對她來說很有視覺感，她當下想，「我一定要錄成影片」。

在川普記者會結束的幾小時內，庫柏就上傳了這部TikTok影片，標題打上「如何用藥」，馬上就獲得數百萬人喜歡。

庫柏形容自己不是TikTok的典型使用者。不過，她依然開拓一個有利的空間，將喜劇和政治融合在一起。她說，「這很有趣，因為身為一個作家，你想要強調事情有多麼荒謬。不過，他（川普）說的話已經夠荒謬了，很難再加強它」。

她還說，川普的評論太不可思議了，直接引用他的話會比試圖揶揄他效果來的更好。她說，「我看見網友分享我的影片給川普支持者，結果支持者終於有無言的時候。這個影片完完全全沒有編輯過，我絲毫沒有做（聲音）編輯。因此他們可以爭論什麼？」

為什麼影片引發如此大共鳴？她說，「你會發現，這些話從我嘴巴說出來顯得更愚蠢！我不知道這是件好事還壞事」。庫柏認為她的影片讓民眾確信，總統說出來的話真的和聽起來一樣瘋狂。她說，「我認為我們已經被激怒很多年，別人告訴我們總統這樣講話完全正常。不過，當你看到一些事情提醒你，不，這實際上是荒謬的，而且我們都能同意」。