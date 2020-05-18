重啟難…華埠商家重啟更難 受歧視他們有說不出的苦

在美國逐步重啟經濟之際，經濟學者和權益人士指出，新冠病毒疫情仍讓亞裔經營的商家面臨巨大壓力；「華盛頓郵報」報導，亞裔商家重啟時，還要擔心遭到攻擊與歧視，亞裔也被捲入政治紛爭。

華郵在報導中說，在新冠疫情大流行期間，亞裔勞工失業率上升得更快，而亞裔商家受波及時間也更長，也和許多少數族群開的商店一樣難以取得政府援助，所在產業復甦的不確定性也特別高。

華埠餐廳困境 一天僅三筆訂單

56歲的趙梅(Mei Chau，音譯)在紐約曼哈頓華埠經營數十年的馬來西亞法式餐廳美食香(Aux Epices)，在紐約市禁止民眾在餐廳用餐前就已陷入困境，自1月底以來每周訂單數量跌幅多達20%，更有一天只有三筆訂單。

趙梅認為，這是因為民眾不敢造訪曼哈頓華埠，以及亞洲家庭眼看新冠病毒讓中國最重要的節慶停擺後更不敢出門；民眾害怕因為自己的種族、或在搭地鐵時戴口罩，而遭到毆打、吐口水、或怒目注視；更害怕在移民家庭居住的狹窄公寓中，把病毒傳染給家中長輩；她說，這些恐懼加起來，「簡直讓人無法忍受。」

如今，趙梅的餐廳官網上寫道已準備「重新開放！」，但她說，需要從附近地區以外的地方通勤上班的員工還不能回來，而她也相當擔心群聚風險。

數月租金無著 25萬元地稅怎繳

54歲的Jan Lee對紐約時報表示，他有兩棟混合式樓宇，是他祖父在1924年購買的，都租出去商業用途。但他這幾個月都收不到房租，有的付不出5月房租。他說到今年7月1日他要繳付25萬元的地稅，但他不知道現在該怎麼辦。

將新冠病毒疫情歸咎於中國已是共和黨的主要政治策略，許多人認為國家領袖正鼓勵民眾將亞裔與新冠病毒作連結，不僅危及許多家族事業與華埠，更影響美國未來發展方向。

病人不敢出門 華裔醫師受波及

就連在紐約市的華裔執業醫師都受到波及；一位醫師指出，因為病患不敢搭乘大眾交通工具，看診人數減少了10%到15%。

2月中旬，被謠傳爆發新冠病毒疫情的休士頓(Houston)華埠商家說，生意受到的打擊比哈維颶風(Hurricane Harvey)過後更嚴重。

今年稍早，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)親赴舊金山華埠，敦促消費者回流；隨著疫情在全美蔓延，亞裔商家的困境不再是民眾關注焦點，但多數亞裔商家所屬產業面臨封鎖令延長、利潤更薄，以及未來社交距離時代相關風險。

聖他克魯茲加大(UC Santa Cruz)經濟學教授費爾利(Robert Fairlie)分析，截至上月，全美亞裔經營商家當中，近10%為餐廳或其他餐飲業，此比例較任何其他族群都高。

專家說，亞裔商家經營者是該族群的重要雇主；儘管新冠病毒疫情對非裔與西語裔族群的打擊特別大，紐約市相關統計指出，亞裔也遭到嚴重波及，自2月以來在全國各地失業率增幅最大。