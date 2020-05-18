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龐培歐使喚幕僚溜狗、送洗衣物？被拔官的督察長正調查
華盛頓郵報引述一位知情的國會官員報導，被美國總統川普開除的美國國務院督察長林尼克（Steve Linick）原本正在調查指控，國務卿龐培歐有一位幕僚為他處理家中雜務，像是處理乾洗衣物、替他溜家裡養的狗，以及預訂餐廳座位。
林尼克的工作職責是揭露國務院內部的浪費和凟職行為，他在國務院進行一些調查顯然惹惱了川普政府高階官員，儘管截至目前為止還不確定導致他被拔官的確切原因。白宮官員表示，川普是在龐培歐的建議下開除林尼克。
要求匿名的國會官員說，民主黨籍的國會議員正在查，林尼克被拔官是否是為了結束他手上的調查。
一名民主黨國會議員助理表示，有人舉報龐培歐濫用政治任命官員，幫自己和妻子蘇珊執行私人事務，林尼克就一直調查此事。龐培歐與沒有官方身分的妻子疑似公器私用，經常搭乘政府專機到世界各國旅行，早已引發批評。
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