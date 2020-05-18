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疫情過後… 全美25%餐廳恐將走入歷史

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合17日電

最近餐飲業受到新冠肺炎的打擊，許多業者被迫歇業或只能提供外帶餐點，但更令人感到雪上加霜的是，根據餐廳預訂移動程式OpenTable的最新研究，你最愛的餐廳可能再也回不去了；OpenTable的執行長海夫納(Steve Hafner)向彭博新聞表示：「即使疫情過後，有四分之一的餐廳可能無法重新營業。」

近期民眾只能選擇使用外帶服務，該報告分析今年5月OpenTable的訂位使用率，和去年5月份相比減少95%；全美餐飲協會(National Restaurant Association)更表示，該協會的成員們在3月份的損失累積超過300億元，4月份更高達500億元。

自上周以來已經連續有許多知名餐廳宣布將不再重新營業，包括連鎖自助餐飲品牌Souplantation、北加州的知名餐廳Sweet Tomatoes、芝加哥以烤肉聞名的餐廳Jen`s Grill，甚至還有位於舊金山32年不敗的老牌義式料理Ristorant Franchino。

全國大多地區的餐廳目前都暫停營業，但有些州已經開始改變，如喬治亞州和佛羅里達州都已經重啟經濟活動；威斯康辛州更在14日成為全美首例，由最高法院推翻州長居家避疫限制令的地區，翌日當地酒吧也湧現滿滿的人潮。

僅管在歇業的巨浪下仍有許多餐廳正在苦撐，有些業者也在艱困中漸漸地熬出頭，更堅持繼續營業下去；位於洛杉磯比佛利山(Beverly Hills)的老餐館Nate n` Al，雖然日前曾宣布將不再重啟爐灶，卻意外受到許多長年支持的饕客鼓舞，讓業主決定開放外帶餐點的服務；該餐館的官方社群網站更用斗大的標題寫著：「猜怎麼著？我們回來啦！」

舊金山 新冠肺炎 洛杉磯

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