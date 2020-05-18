經濟大蕭條以來最慘…2020美國社會新鮮人 畢業就失業？

美聯社報導，就在幾個月之前，2020年畢業班前途一片光明燦爛。美國經濟蒸蒸日上，股市頻創新高，2月份失業率3.5%更是美國半世紀來的最低點，職缺遠遠多於求職者，一般民眾絲毫不擔心會有經濟衰退出現。

不料新冠病毒疫情發生，美國經濟應聲而倒。今年4月，全美2050萬個工作受到疫情衝擊而消失，失業率突然飆到14.7%，是經濟大蕭條以來最糟糕的紀錄。許多企業紛紛精簡預算，職缺與實習機會雙雙縮水，讓剛要踏出校園的畢業生原本懷抱的崇高理想，紛紛破滅。

今年畢業的大學生，接下來在職場上將面對另一群競爭對手，那就是剛從高中畢業但不打算上大學或者因為父母失業、家計困難而必須暫時把自己的夢想擺在一邊，從高中畢業就進入職場工作的年輕人。

27歲的萊森(Tyler Lyson)是家族裡第一個上大學的，還獲額柏克萊加大全額獎學金(University of California-Berkeley)。不過，在18日將畢業成為社會新鮮人的他，如今對於未來卻感到茫然無助。

時間倒轉回十年前，當時的萊森目睹父母在金融風暴底下經濟蕭條時期財務亮起紅燈，因此下定決心尋求經濟穩定的人生之路，決定要讀大學。

好不容易完成大學學業，萊森對於自己的前途卻不禁覺得膽戰心驚，害怕主修政治學的學歷，在職場上可能不值錢。萊森的妻子是聯合航空公司(United Airlines)空服員，兩人育有一名年僅七個月大的孩子。航空業受到疫情重創，萊森的妻子如今也擔心空服員的飯碗恐將不保。

萊森說，過去幾周裡，在全美各地總共申請了35份工作，也考慮著從軍，畢竟美國永遠需要軍人，「而且福利很棒。」