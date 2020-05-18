暫時避疫！美都市人離開城市 郊區短租正夯

自新冠肺炎疫情爆發以來，房地產市場就開始動搖，據房地產網站的訪客分析結果發現，近期民眾置產意願已降低，更傾向於避開都會區到郊外租屋，做為疫情期間的暫時避難所。

這波疫情導致人口密度極高的紐約市成為重災區，民眾為了避開疫區開始鎖定圍繞在附近的威徹斯特郡(Westchester)、新澤西州和長島等地區暫時遷居。

根據當地地產集團Berkshire Hathaway HomeServices的總裁亞當斯表示：「最近在我們的網站上，短租的市場比去年成長了兩倍，這個狀況也類似九一一事件過後的現象，因為民眾普遍感到恐慌，孩子們無法去上學，夏天又快到了，所以很多人決定逃離震央，到郊外短暫的度過這個夏天。」

這波資金很快地流入房東的口袋，甚至還把房子都租光了，房地產網站「The Real Deal」 的創辦人柯蘭吉(Amir Korangy)說：「紐約市近郊的漢普頓(Hamptons)最近已經擠滿了人，通常到要到夏季中期的旺季才會有這樣的現象；一般每月房租的平均價格落在1萬至1萬5之間，現在已經漲到3萬，這現象很有趣，最貴的房子已經不是只有在市區才看的到了。」

位於麻州的波克夏郡(Berkshire County)，距離曼哈頓開車僅兩個小時，第一季的房地產銷售量大幅成長，為23年以來成長最快的一季；不僅如此，房價也成長許多，當地房地產仲介道爾(Tom Doyle)還說，許多來自紐約的買主只是透過仲介視訊介紹，甚至沒有親自到訪看屋就購買了。

雖然郊區房地產的成長可能只是因為疫情產生的暫時性現象，但康乃狄克州州拉蒙(Ned Lamont)日前也表示，隨著民眾愈來愈適應居家工作，長期從康州通勤至華爾街的上班族模式可能將成為過去。