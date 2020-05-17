意外支持強勢美元 川普匯率政策為何髮夾彎？

美國總統川普上周突然表示他支持「強勢美元」。不到一年之前，川普還力主弱勢美元，但現在卻盛讚美元在全球的主導地位。

川普表示，強勢美元是件「了不起的事」，並表示「人人都想要介入美元。我使美元持續強勢」。

去年7月時，川普曾推文要求聯準會（Fed）降息，並壓低美元匯率。他當時表示，強勢美元正傷害美國經濟，並令市場猜測美國政府可能會干預匯市。但猜測歸猜測，去年美元對主要貨幣匯率指數曾一度利下數十年來的高點。

瑞士信貸銀行全球外匯策略主管加利洛斯表示，「我相信川普對美元匯率釋放出的訊息前後不一致，正是市場對此反應甚微的原因之一。市場目前關注更大的事」。投資人正在評估最近美中貿易關係緊張的可能衝擊。

分析家表示，川普擁抱強勢美元有很好的理由。自從新冠肺炎危機爆發以來，各大央行都已將利率降低到接近零的水準，各國政府也實施空前規模的擴張支出措施。投資人的焦點已經從貿易與競爭力，轉移到政府如何挹注不斷膨脹的財政赤字。

目前最重要的，則是不能讓投資人對美國的金融體系及償債能力喪失信心。川普擁抱強勢美元，因為這對他最為有利。

另一項原因則是美國即將來臨的總統大選。受到肺炎疫情打擊，美國失業飆高，且預估今年經濟將負成長6%。多倫多TD證券公司全球外匯策略主管麥考梅克表示，強勢美元是「反映美國鶴立雞群的另一種方式，在選舉時可以用美元強勢作為口號，因為這也能代表美國做得好」。至於川普去年推動弱勢美元，主要是為了迫使美國利率下降，為市場及經濟加油助火。