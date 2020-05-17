赤字1.63兆！加州長：聯邦政府有義務幫忙　秋季開學難

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
加州面臨上兆赤字，圖為州長紐森14日向媒體解釋預算修訂原因的情形。美聯社
加州面臨上兆赤字，圖為州長紐森14日向媒體解釋預算修訂原因的情形。美聯社

美國加州州長紐森17日說，若無法達到重新開放的條件，該州某些地區的學校恐無法在秋季開學。

紐森在接受CNN專訪時表示，加州正朝著開始新學年的方向前進，但學校是否能在今年秋季開學，「很難給出絕對答案」。

白宮公衛首席顧問佛奇上周在國會聽證會上說，他並不預期疫苗能及時問世讓學校能在秋季開學，但美國總統川普則一直在推動各州重新開放。川普15日表示，他認為學校應該在秋季開學。

此外，紐森在專訪中還表示，加州正面臨因新冠病毒疾病產生的543億美元（約新台幣1.63兆元）預算赤字，聯邦政府有道德義務幫忙各州和各郡。

美國眾議院15日通過3兆美元紓困案，但這項民主黨提出的史上最大紓困案恐無法在共和黨掌控的參議院闖關成功，共和黨人甚至稱該案「送院時已宣告死亡」。

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