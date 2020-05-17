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美國洛杉磯市區大麻油倉庫爆炸 已知11名消防員輕重傷

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國洛杉磯市區一間大麻油倉庫十六日傍晚發生爆炸，當局派遣二四○名消防員救火，其中至少十一名消防員在過程中被燒傷送醫。（法新社）
美國洛杉磯市區一間大麻油倉庫十六日傍晚發生爆炸，當局派遣二四○名消防員救火，其中至少十一名消防員在過程中被燒傷送醫。（法新社）

美聯社報導，加州洛杉磯市中心「小東京」附近一間大麻提煉油製造商16日傍晚發生火災，引發爆炸，已知燒傷11名進入建築物內和試圖撲滅火勢的消防員

這些消防員在建築物噴射出一團火球時逃出大樓，停在街對面的消防車也被火球燒毀。

中央社報導，洛杉磯消防局發言人普蘭奇表示，他們在當地時間16日傍晚6時26分接獲報案，一間單層商用建築起火。被派往現場救火的240名消防員抵達火場後發生了爆炸，最後約在晚間8時撲滅火勢。

建築物內的消防員當時必須穿越大火逃生，屋頂的消防員則是從被火焰吞沒的梯子爬下來。一些逃離火場的消防員身上著火，脫下防護裝備並和熔化的頭盔一起丟在人行道上。洛杉磯消防局分隊長史考特說：「這是我看過最糟糕的場面之一。」

11名被燒傷的消防員被送往南加州大學醫療中心治療，其中3人傷勢較重，另外2人則是要戴上呼吸器，但預期所有人都沒有生命危險。洛杉磯市長賈西迪在醫療中心外的記者會表示：「好消息是每個人都會活下來。」

史考特說，這座建築是「丁烷蜂蜜油」製造商SmokeTokes的倉庫。丁烷是種無味且易燃的氣體，用於從大麻提煉出高誘發性的四氫大麻酚，製造出濃縮大麻油，過程中很容易引發火災或爆炸。目前洛杉磯警局正調查起火原因。

消防員 洛杉磯 建築

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