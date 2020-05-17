美企業生產護具 3D列印臉部護具

全球疫情導致個人防護用具（PPE）短缺，美國各大企業紛紛自主投入設備生產，如亞馬遜近期就利用3D列印生產臉部防護用具。除台灣組防疫國家隊生產口罩外，美國如蘋果、惠普、福特和亞馬遜等大企業也自願生產各種防護用具，誓言保護站在第一線的醫護人員。

3D列印臉部護具

根據《商業內幕週刊》報導，美國電商亞馬遜也加入美國各大企業的行列，開始生產醫護人員的個人防護用具。亞馬遜的無人機工程師根據一群3D列印愛好者的藍圖，成功改良並生產醫療用的臉部防護用具，並獲得美國國家衛生研究院的許可。

亞馬遜表示，他們至目前為止已經成功向醫護人員捐助1萬個臉部防護用具，並打算在下週繼續捐贈2萬個。除了向一線人員捐贈外，亞馬遜也打算以成本價（約市售臉部防護用具的1/3）在自己的網站上販售，為遏止疫情散播盡一份心力。

各大企業投入生產

《英國廣播公司》指出，亞馬遜並非美國第一個開始生產個人防護用具的大公司。其他知名企業如蘋果、SpaceX、惠普與福特，都已經開始利用自己的生產線大量製造並捐贈個人防護用具。其中，蘋果早在3月就已經開始向醫院捐贈臉部防護用具。

儘管部分人士擔心亞馬遜以低價販售臉部防護用具的舉動，會被視為掠奪性訂價，並傷害到多數在市面上兜售臉部防護用具的廠商，華盛頓公平成長中心的市場與競爭主任卡德斯卻表示，在這種非常時期，人們應該會比較樂見亞馬遜此舉確保了大家都能以低價取得必要的裝備。

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