上端莊、下寬鬆…居家視訊辦公 上半身成衣熱銷

自今年年初新冠肺炎開始入侵生活後，也影響到穿著，居家避疫衍生的惰性讓我們不再注重打扮，穿著寬鬆舒服的衣服，甚至有時候一件睡衣從早穿到晚。

根據分析網站Adobe Analytics於4月的調查指出，零售成衣的販售價自3月份以來下跌12%，營收卻也增加34%，不過消費者購買的商品卻和以往大不相同；該調查發現褲子的銷售下跌13%，內衣下跌12%，外套下跌幅度更大將近33%，但睡衣卻異軍突起，線上銷售量暴增143%。

現在大多民眾都在家工作，就算是視訊會議也只要像主播一樣露出端莊的上半身及可，超市的零售商品也反映出類似的現象；今年3月底連鎖超商巨擎沃爾瑪的銷售報告也顯示，上半身的工作服銷售成長，但下半身卻下滑。

此外，女性因為外出的時間減少而變得不愛穿內衣，「哈潑時尚」(Harper`s BAZAAR)雜誌其中一篇報導就分析，女性開始不穿內衣的風潮，究竟是女權主義還是新冠肺炎造成的。

婦女雜誌「健身」(Shape)更深入分析女性穿內衣的好處和壞處，專家認為一般女性在運動時，穿內衣能預防胸部變形或干擾運動，但有些女性可能覺得不穿內衣運動比較自在。

有些女性甚至因為在家習慣不穿內衣，抽屜中成堆的內衣也激發她們的創意，將內衣改造成口罩；網路影片平台YouTube上更有許多創意教學影片；不過，多數內衣的尺寸並不適合做口罩。