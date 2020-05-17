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白宮防疫小組成員柏克斯 花樣圍巾安民心

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導

白宮防疫工作小組協調員黛博拉‧柏克斯(Deborah Birx)以在白宮記者會發布冷靜又權威的簡報聞名，但她天天繫上顯目圍巾這件事，也已成為眾人關注的流行文化現象。

柏克斯的圍巾色彩鮮豔，時而纏在脖子上、時而裹在肩上，似乎每天都有新變化。簡報會開始幾周後，德州居民維多利亞·史特勞特在社群媒體Instagram為柏克斯的圍巾創建了@deborahbirxscarves帳戶，已有3萬多人持續追蹤。推特(Twitter)和Pinterest也有許多人持續張貼柏克斯每日簡報配戴的圍巾圖像，並加上自己的詮釋。

在令人震驚慌亂的新冠病毒疫情新聞狂潮中，人們似乎從柏克斯略帶拘謹的圍巾那兒，看到「安心的象徵」。 史特勞特表示，「我認為在這歷史時刻，人們希望這位頭腦冷靜的領袖能帶領他們度過這一刻；柏克斯圍巾的流行，清楚表明她正在扮演這樣的角色。」

與此同時，史特勞特說，她成立「柏克斯圍巾」帳戶是希望提供人們一個「讓大腦休息」、不分黨派共同推崇柏克斯的地方；「這個小社區結合了欣賞柏克斯和喜歡圍巾的人，真的很有意思，完全出乎我意料之外。」

她被讚 長期投資的美學

華盛頓郵報時尚評論家羅賓·吉文則指出，任何擁有如此多圍巾的人，在某種程度上表現出長期投資形成的美學。他認為，柏克斯有些圍巾「散發愛國主義精神，有些很有趣味，讓人感受到她資歷和頭銜背後的個人特質。」

柏克斯在愛滋病毒／愛滋病、疫苗研究和全球衛生領域，有長達30年的傑出資歷。

吉文形容柏克斯的風格屬於1950年代經典、女性化和時尚感；她最出色的地方在於穿著並非典型華府人士的珠寶色調套裝或西服。

她解釋 換圍巾就像換衣

柏克斯的圍巾特色，一開始並非刻意要形成「註冊商標」。她去年向「戰略評論家」(Strategerist)播客解釋，她對圍巾的偏愛，源於頻繁旅行必須輕裝簡從。當她四處旅行執行白宮「愛滋病緊急救援計畫」時，她限制自己隨身攜帶的行李量。她說：「我總是選擇比較素的黑色和其他顏色衣服，只要換上不同圍巾，看來就像換了套衣服一樣。」

柏克斯的圍巾或許也帶動流行風潮。轉售網站Real Real女裝負責人斯柯達指出，3月中到4月中，絲綢圍巾需求比過去同期大增24％。雖然無法確定需求大增原因，但舉凡圍巾可代替口罩、在家工作時很實用、以及公眾人物如白宮簡報會柏克斯戴圍巾，都是可能的因素。

柏克斯因務實而樹立的圍巾風格，讓人想起一群透過配飾形成話題的知名女性公眾人物。例如，最高法院大法官魯絲·金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)穿上執法黑袍時總是繫上不同款式的項圈；前國務卿歐布萊特(Madeleine Albright)把她的胸針稱為「個人外交武器」，2009年還出書「我的胸針暗示」(Read My Pins)，將她的胸針依年份做出紀錄。

圍巾 愛滋病 白宮

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