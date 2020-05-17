天氣變暖想到戶外活動 但真的安全嗎？

新冠疫情未完全緩和，但大多數州開始重啟經濟，適值天氣和暖，不少民眾都湧到公園、海灘；然而，在疫情大流行下，即使是最簡單的戶外活動，但也充滿了上千個問號，這究竟安全嗎？

目前愈來愈多專家的共識是，在戶外比在辦公室或商場裡更安全，因為新鮮空氣和人與人之間有較大的距離空間，受感染風險會降低。

哈佛醫學院流行病學家兼助理教授茱麗亞‧馬可斯(Julia L. Marcus)認為，到戶外活動一下很重要，有助人們應對檢疫疲勞。她又說，與在室內相比，在戶外傳播新冠病毒的風險較低。不過仍然有些事情要做好，才能減少受感染機會，如果放鬆警惕，則有不少風險。

目前一些公園、海灘、旅遊景點、動物園、展覽館等陸續解封，然而由於各州、各市的重啟措施不同，使不少民眾對安全的標準感到困惑，為此專家提供一個最簡單的答案，就是保持社交距離，同時當出現不可能的情況時，就要戴上口罩。

理想情況下，民眾應只與家人往來，若結識了新朋友，儘管風險增加，但仍可採取預防措施，例如聚會規模小、不要共享食物、器皿或飲料；保持雙手清潔；與不同住的人保持至少六呎距離。

維吉尼亞理工大學工程學教授兼氣溶膠專家馬爾( Linsey Marr)認為，在大多數情況下，戶外環境都比室內環境好得多，戶外空氣可以稀釋病毒。即使是微風也能迅速稀釋病毒。風可驅散病毒，即使仍有些存在，但若數量很少就不用害怕。

李曼學院(Lehman College ) 和紐約城市大學物理學家楚德諾夫斯基(Eugene Chudnovsky ) 解釋，病毒的多寡很重要，單一病毒不會使人生病，因為會立即被人體免疫系統破壞，直至有幾百到幾千個病毒，才可擊倒免疫系統。

專家指出，步行、緩步跑或騎自行車，互相接近幾秒鐘並不是大問題；但慢跑者若靠近其他人時，則要戴口罩遮掩口鼻。