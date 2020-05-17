無接觸、不挑揀、就近買、網上買…買菜方式恐長期改變

新冠病毒容易傳播，方式又捉摸不定，很可能長期改變人民採購及儲藏食品的方式，不再推著購物車到遠地大賣場攸哉巡逛，而改以無接觸、不挑揀、就近買、網上買為優先；生鮮果菜業者也可能因應配合顧客新模式，投資在出貨自動化。

財經新聞有線電視頻道CNBC16日報導，目前民眾採買食品，已漸漸習慣賣場的新布置：員工戴著口罩、收銀台加裝隔離式玻璃、走道改為單向式、要先擦拭殺菌潔手液。專家表示，新冠疫情衝擊下，消費者採買、儲藏食品，將下來幾個月甚至幾年，方式會有所改變，期望值亦然。

消費者生怕接觸到致病原，這一點可能不會退散。生鮮賣場已標榜採用新的無接觸選購、結帳方式。例如沃爾瑪便添加自己手機app的特點，容許客戶掃描QR碼而不必接觸收銀台的按鍵螢幕。Apple Pay、Google Pay等app也讓使用者可以跳過信用卡讀卡機。

現在送貨車方便，消費者可以等在路邊取貨，而非親身到店裡；有些零售業者甚至送果菜到府時，連顧客收貨簽名都省了。

有些顧客選擇購買預先料理好的熟食。「Accenture」全球零售業研究主任吉兒‧史丹迪許(Jill Standish)表示，拿了就走的商品可以縮短顧客停留在店的時間，迎合客人的新偏好，便利又提升安全。

「尼爾森」(Nielsen)全球情資主任麥肯齊(Scott McKenzie)表示，早在新冠疫情之前，顧客便到農民直銷市場購買果菜，力挺當地店家；疫情讓這種趨勢加速進行。

消費者會更看重家鄉及鄰近地區種植或生產的食品；一些由大老遠甚至外國送來自家餐桌的農產品、肉類等食品，沿途可能很多人摸過，會令顧客卻步。

疫情期間，顧客已下載新的果菜app，嘗試線上採購。這些新體驗會動搖老習慣，讓數位化遲遲於行的生鮮食品業加速轉型；顧客也採用第三方送貨服務來買果菜，線上點好，到送貨車邊取貨，或者到店拿了就走。

新冠疫情以前，美國果菜開銷，只3%到4%使用線上採購，目前已成長為5%到10%之間。