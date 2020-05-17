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賽車賽馬將空場重開 餐館也漸營業但限制增多

世界日報 / 編譯林育正╱綜合16日電

全美新冠肺炎疫情逐漸和緩，重災區紐約預計將以沒有觀眾進場的方式，重新展開賽車、賽馬和大聯盟棒球賽事；餐廳和賣場也將紛紛恢復營業，但進入後新冠時期，用餐購物都多了許多限制，過去熟悉的生活方式已不復見。

新冠肺炎在全美已造成接近9萬人死亡，公衛專家再三警告切勿急於重啟，造成病毒第二波高峰。不過紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，沃特金斯格倫國際賽車場(Watkins Glen International)能以無觀眾進場的方式，恢復比賽；他也期待大聯盟能順利開打，他說：「如果能對經濟有幫助那就太棒了。」

儘管各州逐漸有條件分階段解封，但疫情爆發之前的生活模式已回不去。封城兩個月的紐奧良解禁後，規定在教堂和電影院等室內場所，同一空間不得進入超過100人；購物中心和零售商店允許重啟，但賭場、酒吧和演唱會等現場表演活動依舊禁止。

雖然部分餐廳仍維持只提供外賣服務，但也有業者在防疫的前提下開放用餐。法國區的餐廳Cane & Table在線上訂位時就得先選好餐點，入內必須戴口罩，廁所每次使用後都將進行清潔。

餐廳合夥人之一的艾斯托皮納(Kirk Estopinal)說：「我們將嘗試在新常態(new normal)之下恢復營運 ，屆時與顧客的接觸將減少到最低。」

Ruby Slipper咖啡廳的執行長珍妮佛‧衛斯霍普(Jennifer Weishaupt)則表示：「我們保持樂觀但也保持警覺，來客還算穩定，很高興看見許多老面孔。」

而在解封較為謹慎的加州，在第二階段重啟後也開放更多公園和登山步道；傳染風險較低的商家重新營業，零售業則提供路邊取貨服務。

新冠肺炎 疫情 紐約

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