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川普成立神速任務疫苗研發小組 稱年底開發出疫苗

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普15日在白宮玫瑰花園發表演說，宣布成立神速任務疫苗研發小組，稱年底開發出疫苗；全國過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）戴著口罩站在川普身後，全程不發一語。取自白宮直播畫面
美國總統川普15日在白宮玫瑰花園發表演說，宣布成立神速任務疫苗研發小組，稱年底開發出疫苗；全國過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）戴著口罩站在川普身後，全程不發一語。取自白宮直播畫面

美國總統川普15日在白宮玫瑰花園發表演說，再次展現對新冠肺炎疫苗研發的樂觀，他宣布成立疫苗研發工作小組，將其命名為「神速任務」；他說，「快的話今年年底之前就可以有疫苗，也許更早」。

川普在記者會介紹，由前葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）藥廠主管史勞依（Moncef Slaoui）和美國國防部陸軍裝備司令部司令佩納（Gustave Perna）擔任疫苗研發工作小組負責人。

川普表示，目前共有14個候選疫苗在研發之列，希望年底就能有結果，也許更早。

但川普認為，疫苗開發進度，與美國解封無關，因多數人都期待盡速重新開放。

「無論有沒有疫苗，我們都會回來（指恢復到過去的生活狀態）。」川普說。

川普也說，將與其他國家合作開發疫苗。

彭博新聞引述一名政府官員報導，「神速任務」（Operation Warp Speed）目標是在明年1月之前製出三億劑疫苗。

這已非川普首次對疫苗研發日程發表看法，當川普在2月底任命副總統潘斯領導疫情工作小組時，就曾期待政府和藥廠合作加速研發疫苗，但全國過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）認為不可能，佛奇說，開發疫苗需時12到18個月。

潘斯3月說，疫苗最快要年底或明年上半年才能出現，但夏天應該能有緩解疫情的療法；等不及疫苗研發的川普，一度推薦民眾使用奎寧抗疫，也曾在記者會上詢問專家是否能用紫外線或注射消毒水入體內來治療新冠肺炎。

川普5月4日表示，疫苗可能在年底出現，8日又說，病毒會在某一刻自行消失，並稱自己的說法有專家意見為依據，他也說，若能研發出疫苗，當然非常好；但佛奇認為，只有成功研發疫苗，疫情才能結束。

9日宣布自主隔離觀察的佛奇也現身15日的記者會，就站在川普身後，他戴著口罩，全程都沒有發言。

疫苗 川普 新冠肺炎

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