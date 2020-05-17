歐普拉、林家珍都來了！畢典移師線上 多了名人同慶

多數學校3月起取消或延後畢典，校方努力打造讓學生難忘的線上畢典。 美聯社

受新冠肺炎疫情影響，今年的大學畢業生無法上台領獎和拋擲畢業帽，畢典移師線上舉辦，證書郵寄到府；2020畢業班少了傳統畢典，但少不了名人演講且多了名人同慶，各校在疫情影響下陸續舉辦虛擬畢典，許多學校邀請名人開講。

在畢業季的第一周，獲邀講者包括確診康復的奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）、非裔歌手菲瑞威廉斯（Pharrell Williams），以及新英格蘭愛國者隊四分衛布雷迪（Tom Brady）；已答應開金口的還有喜劇演員、作家、社運領袖和政治人物。

另有越來越多企業響應這場歡慶全美大學畢業生且眾星雲集的活動，臉書15日舉辦「2020畢業」活動，請來脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）、金球獎影后林家珍（Awkwafina）、鄉村饒舌歌手利爾納斯X（Lil Nas X）和體操天后拜爾斯（Simone Biles）等人演講。

YouTube舉辦「親愛的2020畢業班」慶典，邀請前總統歐巴馬伉儷、女神卡卡（Lady Gaga）、諾貝爾獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）和南韓巨星團體「防彈少年團」（BTS）共襄盛舉。

多數學校3月起取消或延後畢典，學生難免失落，校方則努力打造讓學生難忘的線上畢典；許多講者藉此提醒畢業班學生學習因應突發事件並適應。

演員威爾森（Rainn Wilson）在德州農工大學（Texas A&M University）法學院的影片中表示，遺憾無法給予畢業生「大大的群體擁抱、擊掌和親吻臉頰」，但可從失望中學習「珍貴的生命教育，別視所有事為理所當然，要了解事情可以且將會隨時間變化；外頭的世界困難且憂慮，計畫趕不上變化。」

戰勝新冠肺炎的漢克告訴俄州州立萊特大學（Wright State University）畢業生，他的人生在確診前後出現了區隔，宛如戰爭對過去世代的影響。

他說道：「你們在大重啟、大重置期間完成學業，你們是被選中的一群，將組成新結構，定義新現實，創造嶄新世界，那超越了我們曾共同經歷的世界。」

漢克的畢典演講是校方給學生的驚喜，學生到最後一刻才知曉演講嘉賓是何許人也。