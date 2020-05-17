川普再推文貶低白登：無足輕重

川普總統16日透過一連串貼文，抨擊前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期針對「通俄」調查的初期處理方式，嘲笑新聞媒體，並蔑視可望在11月與他對戰的民主黨總統參選人前副總統白登（Joe Biden）。

川普周末在大衛營（Camp David），並於16日上午轉推多篇文章，藉以支持他針對歐巴馬執政時期官員的指控，並提出更多主觀的批評。

此時已有許多州開始重啟，而川普政府因為缺乏新冠病毒疫情全國因應計畫而面臨更多監督；川普15日開除國務院督察長林尼克（Steve Linick）後，更受到外界新一波批評。

川普16日的推文中有幾篇主要討論前任白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）；川普轉推非營利保守派倡議團體「司法觀察」（Judicial Watch）的幾篇文章，其中一篇宣稱「攻擊佛林將軍是歐巴馬/柯林頓/深層政府針對川普發動政變的關鍵部分」。

川普15日晚間也轉發一段暴紅影片，內容是紐約市民眾在長島（Long Island）對抗地方電視台記者，而該名記者是要報導他們本周發起抗議居家避疫令的行動；川普寫道：「假新聞不必要！」並於16日再度轉推，讚揚示威者是「很棒的人！」

川普最終將注意力放在白登身上，稱他為「瞌睡喬」（Sleepy Joe），還說他「根本無足輕重」，更堅稱自己競選連任其實是為對抗「激進左派分子，什麼都不做的民主黨人」以及「假新聞媒體」。

川普也轉傳保守派媒體名人關於「歐巴馬門」的推文；川普使用此字表達不滿聯邦調查局（FBI）針對他2016年競選團隊與俄羅斯往來的調查。

川普隨後也透過一篇主要討論俄羅斯相關調查的推文，指示參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）應「揭穿這場騙局並讓騙子承擔責任」；川普也敦促麥康諾「用強硬態度迅速行動」。