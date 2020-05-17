「只跟中國一樣多」 川普同意恢復金援世衛

在美國政府停止資助世界衛生組織（WHO）一個月後，川普總統同意恢復部分資助金額，數字以中國的「評定會費」為主，約為現在美國每年資助的十分之一。

川普16日在推特發文表示，他的政府正在考慮有關資助世衛的諸多建議，其中包括美國支付其之前水平的10％的建議；他在推文中說，「這只是正在考慮的想法之一，我們將支付多年來支付款項的一成，與中國支付的金額相當；我還未做出最終決定，目前所有資金仍被凍結。」

根據福斯電視台取得的五頁信件草稿，美國政府將同意付出和中國「評定會費」一樣的額度。

「據說總統已同意簽署」主持人卡爾森（Tucker Carlson）說，「很好奇誰說服川普同意。」資深政府官員向福斯證實，川普同意按照草稿所提的金額。

福斯報導，這封同意恢復捐款的信件提到，「儘管WHO有缺點，但我仍相信WHO有巨大潛力，也希望在當前全球危機中，看到WHO發揮這種潛力，這就是為何我決定美國仍願持續和WHO共事的原因，中國對全世界有巨額債務，中國可以從向WHO支付應有的份額開始」。

福斯報導，美國每年資助WHO約4億元，若美國要比照中國，則資助額度將為原本的十分之一。

川普上月14日在白宮宣布，因WHO管理不善，且掩蓋新冠肺炎傳播，美國將停止資助WHO。