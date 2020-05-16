馬斯克粉絲告白：疫情打破偶像崇拜 預見川普時代結束

所謂時窮節乃現，一場新冠肺炎疫情讓人把世事看得更清楚，也更能區別哪些政界和商界領袖言之有物，有因應危機的真本事；哪些人則發言浮誇不實，禁不起考驗。這正是金融時報（FT）首席特寫作家曼斯（Henry Mance）的感慨。

曼斯日前撰文表示，他常納悶，美國總統川普的死忠支持者是怎麼想的？什麼事才會讓他們醒悟？但最近他覺悟到自己也好不到哪裡去，因為長久來盲目崇拜一個愛說大話卻輕諾、瘋狂推文動輒惹議、公司財務啟人疑竇、又一直誤判新冠肺炎情勢的人物。只是此人並不是指川普，而是電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克（Elon Musk）。

馬斯克3月時預言，到4月底時，美國新確診病例或許會「更接近零」，但實情是每天增加超過3萬例。特斯拉投資人固然比摯親病逝者更能包容如此離譜的預測失準，但馬斯克持續砲轟封鎖抗疫限制是「法西斯」，並透過推文鼓吹「還給美國自由」，就不免令人反感。就疫情期間億萬富翁的言行而論，曼斯突然覺得，慈善家暨微軟公司共同創辦人蓋茲更可敬。

這不表示曼斯之前把馬斯克奉為「救世主」毫無道理。在氣候變遷使人類面臨生存危機的陰影下，還有哪個公眾人物比馬斯克更努力避免那種世界末日到來？他打造世界首屈一指的電動車公司對抗氣候暖化，他的太空公司SpaceX甚至達成火箭回收、降低成本的壯舉（對相信未來人類必須移民火星者來說，這很有幫助）。

如同川普支持者，曼斯之前也常對自己偶像的一些疏失不以為意，畢竟做大事者不拘小節嘛。然而，馬斯克的言行愈來愈令人不敢苟同，例如之前指控救援受困地底洞穴學生的英國潛水員是「兒童性侵犯」，最近又把英國傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）貶抑為「工具」，並且推文宣稱特斯拉股價「太高」引發股價大跌，甚至給自己的新生兒取名為怪異的「X Æ A-12」。

曼斯說，在疫情大流行的試煉下，哪些公眾人物的發言確實有內涵，哪些人則只在耍嘴皮子，變得更一目瞭然。得知馬斯克有個新點子—讓特斯拉駕駛在車上也能玩精靈寶可夢（Pokémon Go）—曼斯不由得懷疑馬斯克可能屬於第二類人物。就像特斯拉的自動輔助駕駛功能，馬斯克特立獨行的作風很拉風——直到出大亂子。

馬斯克擁有3,300萬個推特追隨者，少一個粉絲不痛不癢。曼斯脫離粉絲隊伍並沒有什麼特別理由，不是什麼最後一根稻草壓垮他的偶像崇拜，也沒有什麼期望破滅，純粹只是對種種言不及義的噪音厭倦而已。

曼斯說，很難一直把某人奉為天才，卻老是懷疑此人的推特帳戶是否被駭客盜號了。決定與馬斯克保持社交距離，讓他也洞悉川普時代的結束：他相信川普支持者也會有同樣的心路歷程，問題只剩是否在11月美國總統大選之前覺醒而已。