政府吹起復工號角!重災區醫院卻「人滿到快爆炸」

美國正逐步放寬防疫措施，並邁向復工；但新冠肺炎熱點地區的前線醫護人員仍在窮於應付大量病患，無論是亞利桑納州邊界納瓦霍部族（Navajo Nation），還是首都華盛頓郊區皆然。

雖然多州州長引述證據表示，新冠肺炎新增死亡與住院人數已開始下降，並因此恢復部分地方經濟；但是一名政府吹哨者14日警告，美國正面臨「現代史最黑暗的凜冬」，除非領袖能夠果斷執行防疫措施，才能避免病毒捲土重來。

許多州與地方官員見到疫情出現些微進展，但仍有多地爆發疫情，並持續考驗美國的公衛網絡；其中一處重災區是華府郊區的馬里蘭州「重災區」喬治王子郡（Prince George County）。

喬治王子郡主要居民為非裔，該郡郡長表示，該郡急診室人滿為患「快要爆炸了」。該郡馬里蘭大學大華府區健康中心（University of Maryland Capital Region Health）執行長瑞特（Joseph Wright）表示，該醫療體系有三個急診處，持續見到單日新增70起確診與可疑病患。

該郡官員表示，該社區疫情尤其嚴重，一部分是因為該處位於哥倫比亞特區的入口，許多當地需民都是必要行業的員工，每天必須照常工作；紐約州的重災區紐約市皇后區（Queens)也面臨類似情況。

同時一起維權組織訴訟指出，喬治王子郡的監獄未能阻止「未經控制」的疫情爆發，而且獄方以沾滿屎糞、黏液與血跡的牆隔離感染囚犯。

新墨西哥河伯麥金利基督教醫院（Rehoboth McKinley Christian Hospital）是納瓦霍部族疫情爆發的前線，最近該部族宣布封鎖10天，警察也設立路障勸阻非緊急購物。

河伯麥金利基督教醫院員工上周示威抗議人不足，並呼籲該院執行長下台；該院上周在肺部醫師離職後，限制該院治療新冠肺炎病患的能力，導致許多急性呼吸症狀病患被轉院到兩小時車程外的醫院。

該院護理長費利西亞‧亞當斯（Felicia Adams）表示：「我的職員身心俱疲，他們因精神傷害而飽受煎熬。」

就算在已經放寬防疫措施的地方，醫院依舊是急救前哨；喬治亞州提供更多醫護人力給醫院，讓過勞醫護人員有時間休息和復原。

不過，東北喬治亞健康體系（Northeast Georgia Health System）仍很難買到拋棄式防護衣，只能指派員工收集防護衣並予以消毒，讓醫護人員能夠重複使用。