重啟經濟如飛機邊飛邊組裝 五分之三美人怕復工傳染家人

許多州5月陸續恢復經濟活動，官員雖聲稱是根據死於新冠病毒人數走勢、病床容量及確診比例等統計數據做初的決定，但專家警告，各州、郡檢疫方法不一，很難一覽全美疫情大局；更何況15日公布的最新民調也顯示五分之三的美國人雖然復工，但深怕工作時感染新冠，回家傳染給家人。

「華爾街日報」15日報導，北卡羅來納州允許店家開門做生意僅一周，馬上發現新冠確診人數單日暴增近500例；衛生官員認為這不值為憂，因為它僅代表受檢人數快速增加而已，而且同一時段新冠住院患者日減近百，但24小時內又增加46例確診；由於數據零散，北卡州正設法解讀。

專家表示，以北卡州疫情為例，這類資訊經常不一致或亂成一團，尤其是想拿單一時段或地理區，來跟別區相比；確診案例反映的可以是檢疫能力的變化，而非感染人數大增；而死者呈報，其確切死因要幾星期或幾個月才能判定。

各州使用的判疫方法，過去幾個月已大為改善，但目前對抗新冠大流行到底做得如何，仍難以一眼得知。

馬友診所（Mayo Clinic）醫學及傳染病學教授波蘭德（Gregory Poland）表示，對於新冠病毒，即便醫學翹楚，所窺也只冰山一角；未知數太多，這樣子重啟經濟，很多州置身險境，等於飛機已開上天，同時還在組裝。

而根據華盛頓郵報及易索普機構在4月下旬至5月上旬訪問逾8000人公布的民調發現，五分之三出門工作者很憂慮自己可能會感染病毒，然後傳染給家人。

受訪者當中，逾三分之一表示，自己或家人有長期慢性病，而一成三表示沒有醫療保險。

出門上班的人當中，近五分之四表示，雇主很努力，想保護他們平安，不要感染新冠；認為自己工作很重要的比例也類似。十分之七的人很感激自己有工作。但三分之一以上受訪者表示，自己可能已經感染過病毒了。