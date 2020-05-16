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川普：美國正打造「超級厲害飛彈」能打趴中國和俄羅斯
美國新軍種太空部隊15日在白宮橢圓辦公室向總統川普展示新的官方旗幟時，川普表示，美國正在打造「超級厲害飛彈」，以打敗俄羅斯和中國大陸等軍事對手。
英國衛報報導，川普會見國防部長艾思博（Mark Esper）和太空部隊指揮官雷蒙將軍（Gen. John Raymond ）時說，「我們別無選擇，我們必須與對手競爭。我們擁有超級厲害（super-duper）飛彈，我前幾天得知，這個飛彈的速度比我們現有的快17倍」。
站在川普旁邊的艾思博表示：「沒錯」。
川普說，「你們之前聽說，俄羅斯有（音速）五倍的飛彈，中國正在研發比音速快五到六倍的飛彈，而我們有比音速快17倍的飛彈，而且剛得到批准」。
彭博新聞報導，俄羅斯總統普亭曾表示，他的極音速飛彈「先鋒」（Avangard）能像「隕石」或「火球」一樣，以音速20倍速度飛行。美國去年測試過超音速飛彈，不過，川普15日說的似乎是新科技。
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