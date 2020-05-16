指美抗疫不力 「刺胳針」挺CDC：應該讓川普下台

最新一期英國國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet，另譯「柳葉刀」）發表社論指出，美國人民應該讓川普總統下台，改選願意支持正在對抗新冠病毒大流行的公共衛生專家，而不是專找公共衛生專家碴的國家元首。

創刊於1823年的「刺胳針」，是重量級的國際醫學期刊；這篇罕見的社論中，對川普提出諸多批判，包括川普刻意讓美國疾病防治中心（CDC）編緣化，後果嚴重到讓美國以及全世界都因此面臨健康威脅。

「刺胳針」社論指出：「在2021年1月，美國人民應該讓一位真正了解公共衛生的國家元首入主白宮，是不應該是被黨派政治牽著鼻子走的總統。」

川普宣布美國進入全國緊急狀態的兩個月後，如今美國已成為全球受到新冠病毒疫情重創最深的重災區。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至美東時間15日傍晚，全美確診案例已逾144萬例，超過全球453萬多確診病例的三分之一；美國死亡人數突破8萬7000人，全球則為30萬7000餘人。

明尼蘇達州、愛阿華州最近都有確診新案例激增的情形，「刺胳針」社論指出，由此可見川普政府面對疫情危機的處理方式，「前後不一」且「雜亂無章」。

這篇社論指出，川普政府過度執迷於「萬靈丹」的出現，例如疫苗、新藥，或者希望病毒會自動消失，「然而，唯有靠著堅定執行基本公共衛生準則，例如檢測、追蹤、隔離，才會這波疫情危機能夠畫下句點，而這切都需要透過效率良好的全國公共衛生機構來落實。」

標題為「重振美國疾病防治中心」（Reviving the U.S. CDC）的社論中指出，這個聯邦公共衛生機構過去曾是全球疾病防治與控制的「黃金準則」，但如今在這波歷史上罕見的疫情危機當中，卻退化變成「效率不彰且有名無實的顧問」。

社論中也指出，美國疾病防治中心全國疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）對於疫情提出警告，並呼籲美國民眾要對停課、停班及取消大規模聚會有心理準備之後，就遭到川普政府故意縮減曝光率。