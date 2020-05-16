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雅培快篩出錯率近50% 川普仍推薦 FDA展開調查

世界日報 / 編譯林育正、樊蕙／綜合15日電
川普在白宮玫瑰華園展示防疫成效。 美聯社
川普在白宮玫瑰華園展示防疫成效。 美聯社

雅培（Abbott）ID NOW快篩儀器被川普總統大讚「又快又準」，連白宮都在使用，卻被同業公司與研究人員發現準確率不佳，把新冠肺炎確診病患誤判為陰性的機率可能達48%以上，導致聯邦食品暨藥物管理局（FDA）展開調查；但川普15日仍表示對該快篩有信心。

川普在白宮玫瑰花園（Rose Garden）一場活動說：「雅培快篩是很棒的篩檢，檢測非常迅速；而且可以隨時迅速複查。」

雅培快篩只要5至13分鐘就能完成檢測，川普在4月初才大力讚賞快篩能「扭轉戰局」，政府已將23萬5000台機器分配給各州公立實驗室；雅培則表示，有180台檢測儀器被全國各地醫療機構使用。

白宮每天持續使用雅培快篩，檢測包括川普在內的重要官員、以及接近川普與副總統潘斯的任何訪客；川普與不願戴口罩的白宮工作人員，多數也以已接受該快篩為理由。

聯邦衛生福利部（HHS）部長阿查爾（Alex Azar）對福斯財經新聞網（Fox Business Network）說：「我們必須追根究柢，但我們仍對該快篩有信心，否則不會讓它上市」；該快篩已於3月底上市，並得到政府認可。

但Cepheid公司研究和紐約大學團隊先後發現，使用近百位病人的鼻咽採樣，若拭子先存放於化學保存液之中，錯過三分之一的確診；若使用拭子保持乾燥，雅培誤診率更高達48%以上。但此研究尚未經過同業檢視。

研究人員稱該快篩效能「令人無法接受」，因為誤判為陰性恐讓患者傳染給別人；但也坦承研究存在缺點，包括將患者檢體運送至處理儀器所需的時間。

不過雅培否認產品出現疏失，發布聲明表示準確率不佳的研究，可能沒按照原訂程序，還表示根據獨立研究結果，準確度達90%以上。

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）14日透露，已針對快篩儀器的準確性展開調查，並表示若病患出現症狀，雅培快篩又呈陰性，將需要再三確認。

FDA局長翰恩（Steven Hahn）15日在哥倫比亞廣播公司（CBS）被問到是否仍建議白宮使用該快篩時說，「那將由白宮決定」，但他也說該快篩已上市，而FDA也持續「建議使用或提供使用。」

雅培快篩不只速度快，機器只有烤麵包機的大小；其他儀器雖然能一次檢測多個檢體，但耗時較長，大小更接近洗衣機。

白宮指定雅培快篩出錯率近50%。 美聯社
白宮指定雅培快篩出錯率近50%。 美聯社

川普 白宮 患者

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