美零售業4月銷售暴跌16.4% 有紀錄以來最大跌幅
商務部15日公布的數據指出，受新冠肺炎疫情影響，人們少去餐廳、酒吧、商店和購物中心，導致零售業4月銷售暴跌16.4%，不僅跌幅幾乎是3月8.3%的兩倍，更創下1967年開始進行統計以來最大跌幅，遠大於市場預期的下跌12.5%，幾乎所有產業均受影響。
全球數據（GlobalData）零售業總經理桑德斯（Neil Saunders）說：「大部分零售經濟4月幾乎停擺。」
經濟學者4月分析顯示，單月的經濟停擺讓31%非雜貨零售業消失，若持續4個月，將有65%商店倒閉；受全國避疫導致數千萬人失業影響，加油站、汽車、餐飲業等主要經濟支柱都步入寒冬。
15日公布的數據顯示，汽車經銷商銷售4月下滑超過12%，加油站銷售也大減29%；不含此兩者的零售銷售下跌16.2%。在3月消費者囤積商品暫時推升數據後，雜貨店銷售額下降13%，服裝店79%，電子產品店60%，家具店59%，酒吧和餐館30%，藥房15%。
線上零售業是4月唯一成長的領域，相較於其他零售業停業、資遣員工或銷售下滑，網購業績蒸蒸日上。
相較於3月，4月的囤貨和搶購潮減少13.2%；但人們仍持續較往常還大量的填滿食物儲藏室，雜貨和食物消費較去年同期還高。
智庫「牛津經濟研究院」（Oxford Economics）報告寫道，「3月囤貨後，消費者受疫情影響，較少外出購買食物和日用品，但上網購物。」
經濟學者警告，零售商店可能挺不過疫情，尤其是經濟不夠雄厚的小商家；一項研究顯示，25%的服飾業者盼能撐到耶誕假期。
越來越多市長和州長放寬居家避疫令，部分非民生必需品商店和購物中心本月準備恢復營業；購物中心限制人潮，關閉遊樂區和試衣間，投資空氣清靜和潔手設備，甚至將停車場改成露天電影院。
美國當前失業率高達14.7%，超過「經濟大蕭條」時期，且將持續攀升。
調查顯示，許多消費者短期內還無法像往常一樣上街購物。
經濟學者警告，慘況可能持續到耶誕假期，商店和品牌往往現在已著手準備最重要的年終購物季，但疫情影響訂貨，業者十分關切。
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